سياسة
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انتخابات تركيا.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات
بدأت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عقب إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة مساءً، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحاً.
انتخابات تركيا.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات
بلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين خارج تركيا 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً / صورة: AA
28 مايو 2023

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا وبدأت عمليات الفرز عند الساعة الخامسة مساءً (ت.غ)، الأحد، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كما أدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم في الممثليات لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم 24 مايو/أيار الجاري.

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، فسيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الاقتراع بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث حتى الساعة 18:00.

وسيجري رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغَى الأصوات التي لم يجرِ وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو جرى وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في التحالف نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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