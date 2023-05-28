سياسة
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انتخابات تركيا | رفع الحظر الإعلامي عن النتائج وعدم تسجيل تطورات سلبية
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، إن الهيئة لم تسجل أي تطورات سلبية حتى الآن من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تزامناً مع رفع حظر النشر الإعلامي لنتائج الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
انتخابات تركيا | رفع الحظر الإعلامي عن النتائج وعدم تسجيل تطورات سلبية
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد. / صورة: AA
28 مايو 2023

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، تزامناً مع رفع حظر النشر الإعلامي عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية.

وأكّد ينر إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة 17:00 (GMT 3) الأحد.

وأعرب عن أمله في أن تجلب الانتخابات التي جرت اليوم الخير لتركيا وشعبها.

كما عبّر عن شكره لجميع من شارك في عملية التصويت سواء الناخبون أو المنظمون لعملية الاقتراع.

وأردف: "لم نسجل حتى الآن أي تطورات سلبية من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع".

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا الساعة 17:00، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو/أيار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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