سياسة
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انتخابات تركيا | أردوغان يفوز بفترة رئاسية جديدة
فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسباق الثاني من الانتخابات الرئاسية التركية أمام مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو. وحتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وبعد فتح 97.41% من صناديق الاقتراع، أحرز أردوغان 52.18%، فيما أحرز منافسه قليجدار أوغلو 47.82%.
انتخابات تركيا | أردوغان يفوز بفترة رئاسية جديدة
نافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو. / Others
28 مايو 2023

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على غالبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية.

وحتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وبعد فتح 97.41% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على نسبة 52.18%، فيما حصل منافسه كليجدار أوغلو 47.82%.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات جولة الإعادة من الرئاسيات بعموم تركيا قد انتهت، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو/أيار الجاري.

مصدر:TRT عربي
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