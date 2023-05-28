فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على غالبية أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية.

وحتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وبعد فتح 97.41% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على نسبة 52.18%، فيما حصل منافسه كليجدار أوغلو 47.82%.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات جولة الإعادة من الرئاسيات بعموم تركيا قد انتهت، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحاً.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو/أيار الجاري.