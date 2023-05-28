سياسة
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أردوغان: الفائز في هذه الانتخابات 85 مليون مواطن تركي
قال الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان إن "الفائز في هذه الانتخابات 85 مليون مواطن تركي". وانطلقت أمام منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسطنبول، احتفالات بتقدّمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج الأولية.
أردوغان: الفائز في هذه الانتخابات 85 مليون مواطن تركي
أردوغان: الفائز في هذه الانتخابات 85 مليون مواطن ترك / صورة: AA
28 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الفائز في هذه الانتخابات الرئاسية "85 مليون مواطن تركي".

جاء ذلك، الأحد، خلال خطاب ألقاه أردوغان أمام حشد من الجماهير أمام منزله في إسطنبول بعد صدور نتائج أولية تُظهر فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال الرئيس التركي إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قد تمّت بالفوز "بفضل دعم الشعب"، قائلاً: "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب وأشكره على التصويت".

كما أعرب أردوغان عن شكره الشعبَ التركي قائلاً: "أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيّين.. أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد خمس سنوات إضافية".

وشدّد الرئيس التركي أن "نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا".

وأكّد أن "أبواب "قرن تركيا" فُتحت مع هذه الانتخابات" مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أمام منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسطنبول، احتفالات بتقدّمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج الأولية.

وأطلق المواطنون المحتشدون هتافات داعمة للرئيس أردوغان، ورفعوا صوراً ولافتات تؤيده.

وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، وبعد فتح 98.94% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على نسبة 52.07%، فيما حصل منافسه كليجدار أوغلو 47.93%.

وتنافس في جولة الإعادة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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