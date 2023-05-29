يواصل زعماء العالم احتفاءهم بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس أردوغان على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية.

قرغيزيا - أستراليا - ماليزيا - كازاخستان

وقال الرئيس القرغيزي صدر جباروف: "أخي الحبيب رجب طيب أردوغان، يسعدني أن أهنئكم من أعماق قلبي بفوزكم المقنِع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

أمّا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز فقد قال: "أهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه، وأتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز العلاقات الثنائية الودية القائمة منذ فترة طويلة بين أستراليا وتركيا".

كما أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن تهانيه للرئيس أردوغان لفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وقال: "ستستمر تركيا في لعب دور بنّاء باعتبارها لاعباً إقليمياً وعالمياً مهماً. وماليزيا تتطلع بفارغ الصبر إلى التعاون بشكل وثيق مع تركيا لتطوير علاقاتنا الثنائية الممتازة أكثر".

وعبر تويتر، قدّم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تهانيه للرئيس أردوغان. وقال: "روابط الصداقة التاريخية والتضامن توحّد بلدينا، واستراتيجية التعاون الشاملة هذه ستتطور أكثر".

قطر - السعودية - الإمارات - الكويت

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول الزعماء المهنئين بفوز أردوغان بجولة الإعادة.

وقال الأمير تميم في تغريدة: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان، مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح إليه الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

و"بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي برقية منفصلة، هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة، وفق (واس).

كما هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن أمله مواصلة العمل معاً "لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، متمنياً "دوام التطور والازدهار لتركيا وشعبها".

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان، عبر فيھا عن "خالص تھانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمھورية التركية الصديقة لفترة رئاسية ثالثة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

الأردن - البحرين - عُمان - اليمن

وهنأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه، عبر برقية، وفق بيان للديوان الملكي. وذكر البيان أن ملك الأردن أكد في البرقية "الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز السلام والازدهار إقليمياً ودولياً".

كما أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في برقية بعث بها إلى أردوغان، عن "خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها الشعب التركي الشقيق بانتخاب أردوغان رئيساً لولاية رئاسية جديدة".

وبعث السلطان العماني هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي البرقية، أعرب السُّلطان بن طارق عن "خالص تهانيه وأطيب تمنياته" للرئيس أردوغان "بالتوفيق والنجاح، وللشعب التركي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيداً من التطور والنماء"، وفق الوكالة.

وأيضاً بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي ببرقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

العراق - مصر - ليبيا - الجزائر

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هنأ أيضاً أردوغان بفوزه بـ"ثقة الشعب التركي".

وقال في تغريدة: "نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق وإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية".

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس أردوغان، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة جديدة".

وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الرئيس أردوغان بفوزه، وقال في تغريدة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديداً للثقة من الشعب التركي بالمشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

بدوره، هنأ أيضاً رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة. وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن رئيس المجلس محمد المنفي هنأ أردوغان "متمنياً له التوفيق والسداد في ولايته الجديدة".

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال تبون في رسالة تهنئة بعث بها إلى أردوغان ونشرها موقع الرئاسة الجزائرية: "إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة بشخصكم الكريم من الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات".

وأضاف: "إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة يعكس حقاً الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه المطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية المستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخلياً وجهوياً ودولياً".

فلسطين - السودان - لبنان - الصومال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد أشتية قدّما التهنئة لأردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية عبر برقية تهنئة وتصريح خاص للأناضول.

وقال عباس في برقية تهنئة: "يسرنا بمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث إليكم ومن خلالكم إلى الشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية".

وفي تصريح خاص للأناضول، قال أشتية: "ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة إلينا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها".

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا". كما تقدم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتهنئة للرئيس أردوغان بمناسبه فوزه في الانتخابات.

وهنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الرئيس التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن ميقاتي أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهنّأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

أما الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فهنأ أيضاً نظيره التركي أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وقال مهنئاً باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان". كما قدم رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري تهانيه للرئيس التركي لفوزه بولاية جديدة.

روسيا - أوكرانيا - الولايات المتحدة - بريطانيا

ودولياً، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي، قائلاً: "هذا النجاح (الفوز في الانتخابات) هو نتيجة طبيعية لجهود أردوغان المتفانية بوصفه رئيساً لتركيا"، حسب بيان للرئاسة الروسية.

وقال في تغريدة: "نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة: "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان. نأمل في تطوير تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لمصلحة بلداننا".

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على تويتر: "تهانينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معاً بوصفنا حلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وكتب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تغريدة على تويتر قال فيها: "تهانينا للرئيس أردوغان، وأتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا باعتبارنا حلفاء في الناتو".

فرنسا - ألمانيا - المجر - هولندا

مهنئاً أردوغان بفوزه في الانتخابات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه توجد "تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معاً". وقال في تغريدة: "سنواصل المضي قدماً مع الرئيس أردوغان، الذي أنقل إليه تهنئتي على إعادة انتخابه".

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتز كذلك أردوغان بفوزه في الانتخابات، وقال في تغريدة إن ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان وثيقان، وإن شعبَي البلدين واقتصاديهما متشابكان بقوة.

وقدّم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان تهانيه لأردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال عبر تويتر: "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الانتخابي المحتم".

وفي تغريدة على تويتر هنأ رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية. وقال: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين تركيا وهولندا والعمل معاً باعتبارنا أصدقاء وحلفاء".

ليتوانيا - صربيا - أذربيجان - أفغانستان

رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، بعث هو الآخر بتهانيه إلى الرئيس التركي، وقال في تغريدة: "نتطلع إلى الترحيب بكم في قمة الناتو في فيلنيوس من 11 إلى 12 يوليو/تموز والعمل معاً لتعزيز أمن الحلفاء ومساعدة أوكرانيا على النجاح!".

وبعث رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بتهانيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي على "الفوز الانتخابي" في جولة الإعادة الرئاسية.

وهنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أيضاً الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه لزيارة باكو في القريب العاجل.

كما هنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخند، أردوغان بفوزه في الانتخابات.

وقال في رسالة تهنئة نشرها متحدث حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر: "أهنّئ بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية".

وأضاف: "أسأل الله العلي القدير أن يجعل من تركيا التي لها أهمية خاصة في المنطقة والعالم دولة قوية ومزدهرة، ويجعلها في خدمة الدين والمسلمين، راجياً أن تدوم الصداقة والمودة بين الشعبين الأفغاني والتركي".

أوزباكستان - إيران - باكستان - البرازيل

بدوره، هنأ الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف أردوغان هاتفياً بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وتمنى ميرضيايف أن تعود نتائج الانتخابات الرئاسية بالخير والفائدة على الشعب التركي.

وقدم أيضاً الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تهانيه لنظيره أردوغان بمناسبة "إعادة انتخابه" رئيساً لتركيا. ووصف الفوز بأنه "علامة على ثقة الشعب التركي القيمة والمستمرة".

كما قدم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تهانيه للرئيس أردوغان على فوزه "التاريخي" في انتخابات الرئاسة التركية.

وهنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس التركي أردوغان بفوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: "أحيي الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه".

وأعرب عن أمله أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي، كما تمنى الرئيس البرازيلي لأردوغان أن يحكم تركيا بشكل ناجح في الفترة المقبلة.

وهنأ زعماء وحكومات دول العالم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، بعد تقدمه على منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، حسب النتائج الأولية.