سياسة
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فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية يتصدر الصحافة الأمريكية
تابعت الصحافة الأمريكية من كثب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وتصدرت تطوراتها عناوين أبرز الصحف، إضافة إلى المتابعة المستمرة من أهمّ القنوات الإخبارية في البلاد.
فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية يتصدر الصحافة الأمريكية
أصداء فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية في الصحافة الأمريكية / صورة: AP
29 مايو 2023

أفرد الإعلام الأمريكي حيزاً واسعاً لنجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وتابعت الصحافة الأمريكية من كثب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، حيث تصدرت تطوراتها عناوين المواقع الإخبارية البارزة في الولايات المتحدة.

وغطت قناة CNN أولاً بأول تطورات المشهد الانتخابي في تركيا، والاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل بعد إعلان فوز أردوغان.

كما لفتت إلى الاهتمام الكبير بخطاب الشرفة للرئيس أردوغان، وأشارت إلى تركيزه على الوحدة الوطنية في كلمته.

ونقلت CNN رسائل التهنئة التي بعث بها زعماء العالم إلى الرئيس أردوغان، بخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

بدورها خصصت صحيفة نيويورك تايمز صفحة لتغطية الانتخابات التركية على موقعها الإلكتروني.

ونشرت خبراً بعنوان "الرئيس أردوغان يفوز في الانتخابات مجدداً بعد أكبر تَحَدٍّ حتى الآن".

وقالت: "هَزم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي هو أهمّ سياسي تركي منذ 20 عاماً، مرشَّح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفقاً لهيئة الانتخابات في البلاد".

أما وول ستريت جورنال فقالت على موقعها الإلكتروني: "زعيم البلاد يهزم منافسه الأساسي في جولة الإعادة".

بدورها قالت صحيفة واشنطن بوست في خبر تحليلي، إن أردوغان "نجا من تحدي مرشح تدعمه معارضة موحدة".

من جهته استخدم موقع بوليتيكو الإخباري (Politico)، ومقره فيرجينيا، عنوان "أردوغان فاز مجدداً".

وأضاف الموقع: "بينما يبدأ أردوغان ولاية أخرى مدتها خمس سنوات، فهو في موقع قوي للتأثير في الاتجاه المستقبلي للديمقراطية في هذا البلد القوي الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، وكذلك تشكيل السياسة في المنطقة وخارجها".

ولفت إلى أن دور تركيا المهمّ في مبادرة حبوب البحر الأسود أكّد تأثير أردوغان في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن "أردوغان زعيم نادر بين قادة الناتو؛ حافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد هجوم روسيا على أوكرانيا".

فيما قالت بلومبرغ: "في السياسة الخارجية من المرجَّح أن تشهد خمس سنوات أخرى من حكم أردوغان استمرار تركيا في الدفاع عن استقلالها في صراع النفوذ بين الشرق والغرب في كل ملفّ، انطلاقاً من التجارة وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا".

وبعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس أردوغان على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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