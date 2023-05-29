استُشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بالرصاص و15 بحالات اختناق، الاثنين، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينتي جنين ونابلس، فيما اعتُقل 15 آخرون في عدة محافظات بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن "ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدة أحياء من مدينة جنين". ثم أعلن التليفزيون الرسمي استشهاد أحد المصابين متأثراً بجراحه.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية فلسطينية قولها: "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خصوصاً في محيط مستشفى جنين الحكومي".

وأشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشباب والقوات الإسرائيلية بالتزامن مع عملية الاقتحام، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، في حين صدمت إحدى مركبات الجيش سيارتي إسعاف فلسطينيتين وألحقت بهما أضراراً مادية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد "الأسير المحرَر أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها فجر الاثنين، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية".

من جانبها أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن إبراهيم استُشهد متأثراً بإصابته برصاصتين متفجرتين، واحدة في البطن تسببت في تفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة. فيما قال تليفزيون فلسطين (حكومي) إن إبراهيم "عقيد في جهاز المخابرات الفلسطيني وأسير محرَّر".

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها خاضت اشتباكات وأفشلت اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

وتحدثت السرايا في بلاغ عسكري نشرته كتيبة جنين عبر قناتها على تليغرام عن "محاولة فاشلة نفذها جيش العدو الصهيوني فجر اليوم لاقتحام مخيم جنين، حيث دخلت قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور في محاولة لتشتيت مجاهدينا، إلا أن معية الله ويقظتهم مكنتهم من تحويل عملية الدفاع إلى هجوم".

وأضافت أن عناصرها وجهوا "ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة".

وقالت إن عناصرها استهدفوا أيضاً بالرصاص الآليات الإسرائيلية وخاضوا اشتباكات في عدة أحياء بمدينة جنين ومحيط مخيمها.

وفي مدينة نابلس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) في بيان مقتضب إن طواقمه تعاملت فجر الاثنين "مع 15 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانياً، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر".

في غضون ذلك، قالت وكالة وفا إن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله (وسط) لليوم السابع عشر على التوالي، دون أن تذكر الأسباب.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم".

من جهته قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي مقره غزة) إن الجيش الإسرائيلي "شن حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة المحتلة".

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بلغت 15 فلسطينياً من محافظات جنين ونابلس وطوباس وقلقيلية (شمالاً) ورام الله (وسطاً) والخليل (جنوباً).

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية.​​​​​​​