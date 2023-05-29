سياسة
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"حادث مؤسف".. تركيا تستنكر استهداف سفن تابعة للنظام السوري قارب صيد تركياً
أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف سفينتين تابعتين للنظام السوري، قارب صيد تركيّاً في المياه الدولية، وإطلاق النار عليه، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
"حادث مؤسف".. تركيا تستنكر استهداف سفن تابعة للنظام السوري قارب صيد تركياً
أكدت الخارجية التركية أن مكتب المدّعي العامّ في ولاية هاطاي فتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة. / صورة: AA
29 مايو 2023

استنكرت وزارة الخارجية التركية الاثنين، إطلاق النار من سفينتين تابعتين للنظام السوري، على سفينة صيد تركية، ما أدى إلى إصابة خفيفة لصيادَين اثنين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، وقال: "نُدين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار، أمس (28 مايو/أيار) على قارب صيد تركي يحمل اسم (محمود جان-1)، بعد انطلاقه من ميناء قره طاش في ولاية أضنة وإبحاره في المياه الدولية".

وتابع: "وقد تَعرَّض صيادان اثنان لإصابات طفيفة جراء ذلك، ولحقت أضرار مادية بالقارب".

وأكّد أن "مكتب المدّعي العامّ في ولاية هاطاي فتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة"، وأن "الخارجية التركية ستتابع الحادثة المؤسفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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