سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: الانتخابات جرت بشفافية وعدل وأردوغان تصدى لسيل أكاذيب وتضليل
أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تَصدَّى لسيل من الأكاذيب والمعلومات المضللة خلال فترة الانتخابات"، مشيراً إلى أن المرشحين الرئاسيين “خاضوا منافسة في جوّ من الشفافية والعدل".
ألطون: الانتخابات جرت بشفافية وعدل وأردوغان تصدى لسيل أكاذيب وتضليل
ألطون: أردوغان تَصدَّى لسيل من الأكاذيب والمعلومات المضللة / صورة: AA
29 مايو 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تَصدَّى لسيل من الأكاذيب والمعلومات المضللة، وقدّم حملة انتخابية مستندة إلى الواقعية والتمسك بالمبادئ".

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر، ذكر فيها مجموعة نقاط أساسية يمكن للإعلام الغربي من خلالها أن يحلّل نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بدقة.

وذكر أن المرشحين الرئاسيين "خاضوا منافسة في جو من الشفافية والعدل، وقدّم الرئيس أردوغان حملة واقعية في ظلّ استقطاب سياسي تتجاذبه قوى اليمين المتطرف من جهة واليسار المتطرف من جهة أخرى“.

وأوضح أن الرئيس التركي “لم يلجأ إلى تقديم وعود كاذبة لجذب الناخبين“، وتَصدَّى لسيل من الأكاذيب التي لم تروّجها فقط حملات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل “أصبح خصمه الرئيسي (كمال كليجدار أوغلو) هو الناطق الرسمي بها، وعبر وسائل إعلام وطنية رسمية“.

وأضاف: "في مقابل حملة تتوسل الناخب بـ“الشعبوية المفرطة والخطاب المحموم“، تَمسَّك الرئيس أردوغان بمبادئه الأساسية، واستندت حملته إلى المصداقية من خلال تقديم وعود واقعية يمكن تنفيذها، والعدالة عبر الأخذ بالاعتبار حقوق جميع المواطنين، لا فئة على حساب أخرى".

وتابع: “لم يهتم خصم الرئيس أردوغان، كليجدار أوغلو، بأن يكون خطابه متسقاً مع نفسه، بل كانت كلماته ببساطة بلا حساب"، و"استخدم فيها كل أنواع الأكاذيب وصولاً إلى خطاب الكراهية الواضح في محاولة لجذب الناخب بأي طريقة وبلا مبادئ".

ولفت ألطون إلى أن الرئيس أردوغان “بذل مجهوداً استثنائياً ليمنع امتداد الاستقطاب السياسي إلى المجتمع، فيما حاول خصمه بكل طريقة ممكنة تعميق هذا الاستقطاب“.

وحصل الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us