قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين التهاني بمناسبة الذكرى الـ570 لفتح مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: "أهنئ بالذكرى السنوية الـ570 لفتح إسطنبول الذي كان أثراً محفوراً في التاريخ، وعلى بقاء الأناضول موطناً أبدياً للأتراك".

وتابع: "أستذكر بالرحمة السلطان محمد الفاتح وجيشه المغوار الذي حظي ببشرى النبي وافتتح حقبة وختم حقبة".

وفي 29 مايو 1453 فتح السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة إسطنبول عاصمة الدولة البيزنطية، وهو ما اعتبره المؤرخون نهاية حقبة وبداية أخرى في التاريخ البشري.