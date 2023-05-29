سياسة
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"الفائز بلا منازع".. تَعرَّفْ أبرز عناوين الصحف الأوروبية عن فوز أردوغان
احتل فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عناوين الصحف الأوروبية، وسلّطت الأضواء على أبرز ما جاء في كلمة النصر لأردوغان والاحتفالات التي عمت الشوارع ليلة الأحد.
"الفائز بلا منازع".. تَعرَّفْ أبرز عناوين الصحف الأوروبية عن فوز أردوغان
الصحافة الأوروبية تفرد مساحة واسعة لفوز أردوغان / صورة: AFP
29 مايو 2023

أفرد الإعلام الأوروبي حيزاً واسعاً لفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، حسب النتائج الأولية.

وتناولت الصحف الأوروبية خطابَي الرئيس التركي بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، إلى جانب احتفالات الناخبين الذين صوتوا لأردوغان.

الصحافة البريطانية: الرئيس التركي يعلن فوزه

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن الرئيس أردوغان تمكن من قراءة الناخبين أفضل من المحللين وشركات استطلاعات الرأي.

فيما تناولت "سكاي نيوز" برقيات التهنئة التي أرسلها قادة العالم للرئيس أردوغان بعد الفوز الذي حققه، لافتة إلى دور تركيا المحوري في السياسة العالمية.

بدورها نشرت "ذي غارديان" و"ذي إندبندنت" و"فايننشال تايمز" و"ذي ديلي تلغراف" أخباراً مختلفة تناولت فيها فوز أردوغان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

الصحافة الألمانية: "أردوغان للأبد"

صحيفة "شبيغل" نشرت خبراً تحت عنوان "أردوغان للأبد" تضمن تعليقات على فوزه وكيف ستكون العلاقات التركية-الأوروبية خلال المرحلة القادمة.

وتحت عنوان "أردوغان الفائز بلا منازع" كتبت صحيفة "دي فيلت" أن هدف الرئيس التركي كان دائماً الوصول إلى الذروة، وأن داعميه حققوا غايته.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة كان لديها الفرصة لهزيمة أردوغان إلا أنها استخفت بالشعبية التي يتمتع بها بين الجماهير.

أما صحيفة "بيلد" فنشرت صورة للاعب كرة القدم السابق مسعود أوزيل إلى جانب الرئيس التركي، لافتة إلى تدوينة للأول يعبر فيها عن فرحته بفوز الأخير.

الصحافة الفرنسية: مؤيدو أردوغان يحتفلون بفرحة تصم آذان المعارضين

لفتت صحيفة "ليبراسيون" في خبر تحت عنوان "أردوغان للأبد" إلى احتفالات آلاف المؤيدين بإعادة انتخاب أردوغان بفرحة صمت آذان المعارضة.

ونشرت صحيفة "لوموند" خبراً تحت عنوان "سيد أنقرة رئيساً للمرة الثالثة"، لفتت فيه إلى تولي أردوغان السلطة منذ عام 2003.

كما عنونت صحيفة "كويست فرانس" خبراً بـ "أردوغان يحتفظ بالسلطة".

الصحافة الهولندية: أردوغان يشدد في خطابه على "الوحدة"

أفردت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "أن أو أس" حيزاً لخطاب الرئيس أردوغان الذي شدد فيه على "الوحدة" بقوله: "لم يخسر أحد اليوم، لقد ربح 85 مليون، انتصرت أمتنا وديمقراطيتنا".

كما تناولت في الخبر احتفالات الأتراك في هولندا ورسائل التهنئة التي بعث بها زعماء العالم إلى الرئيس أردوغان.

بدورها أبرزت صحيفة "أن آر سي" كلمات الرئيس أردوغان التي قال فيها إن "الفائز تركيا فقط".

الصحافة الإسبانية: أردوغان ينجح في إعادة انتخابه بعد 20 عاماً في السلطة

نشرت صحيفة "إل باييس" خبراً تحت عنوان "أردوغان ينجح في إعادة انتخابه بعد 20 عاماً في السلطة".

وخصصت الصحيفة أول صفحتين للانتخابات التركية، مشيرة إلى أن الهدف الأول لأردوغان بعد فوزه هو الإصلاح الاقتصادي.

فيما نوهت صحيفة "إل موندو" ببدء الولاية الثالثة للرئيس أردوغان مع فوزه بالانتخابات الرئاسية.

الصحافة الإيطالية: "تركيا تبدأ مجدداً مع أردوغان"

نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" خبراً تحت عنوان "تركيا تختار أردوغان مجدداً"، أشارت فيه إلى فوز الرئيس أردوغان رغم كارثة الزلزال والمشكلات الاقتصادية وتوحُّد المعارضة.

أما صحيفة "إل ميساغيرو" فنشرت خبراً رئيسياً تحت عنوان "تركيا تبدأ مجدداً مع أردوغان" لفتت فيه إلى عدم ثقة الشعب التركي بالوصفة التي قدمتها المعارضة.

كما تناولت الصحف اليونانية والبلغارية والبلجيكية والسويسرية ووسائل إعلام دول منطقة البلقان فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.​​​​​​​

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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