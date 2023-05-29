سياسة
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منظمة الدول التركية تهنّئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنّأ الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
منظمة الدول التركية تهنّئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية
الرئيس التركي في أثناء كلمة بقمة زعماء منظمة الدول التركية / صورة: AA
29 مايو 2023

أبرق الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف برسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وقال عمر علييف في رسالته: "أتقدم باسم منظمة الدول التركية واسمي بخالص التهاني لفوزكم في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 28 مايو/ أيار".

وأكد أن إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية وبمتابعة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية يظهر التزام تركيا المسؤول أمام المجتمع الدولي.

وجدَّد الأمين العام ثقته الكاملة بأنّ "تركيا في ظل قيادة الرئيس أردوغان ستعزز دورها الرائد في المنطقة، وستواصل لعب دور مهم في تطوير العلاقات بين الدول التركية الشقيقة، وتعزز القدرة المؤسساتية لمنظمة الدول التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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