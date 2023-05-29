أبرق الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف برسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وقال عمر علييف في رسالته: "أتقدم باسم منظمة الدول التركية واسمي بخالص التهاني لفوزكم في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 28 مايو/ أيار".

وأكد أن إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية وبمتابعة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية يظهر التزام تركيا المسؤول أمام المجتمع الدولي.

وجدَّد الأمين العام ثقته الكاملة بأنّ "تركيا في ظل قيادة الرئيس أردوغان ستعزز دورها الرائد في المنطقة، وستواصل لعب دور مهم في تطوير العلاقات بين الدول التركية الشقيقة، وتعزز القدرة المؤسساتية لمنظمة الدول التركية".