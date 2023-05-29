تنقضي مساء الاثنين مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي جرى بوساطة أمريكية سعودية، بينما تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تتزايد الدعوات لتمديدها.

وأفاد سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة لوكالة الصحافة الفرنسية عن وقوع معارك في بحري شمال الخرطوم على حين سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد في حسابه على موقع تويتر الاثنين: "يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار ويمنع وصول المساعدات الإنسانية".

انعدام الأمن الغذائي

وأكدت الأمم المتحدة الاثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجةً في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام "عاجل" لتفادي انعدام الأمن الغذائي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه "رُفع مستوى القلق في هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى درجة" من توافر الأغذية للسكان.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين، ومن المقرر أن تنتهي الاثنين بحلول الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش.

"حرب أهلية"

ويُطالب الوسطاء من الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع في السودان بـ"تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيداً من الوقت للقيام بعملهم الحيوي"، حسب بيان مشترك للرياض وواشنطن الأحد.

وأتت الدعوات إلى التمديد وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بانضمام بعض المدنيين والمسلحين القبليين والمتمردين إلى النزاع الحالي.

وتشهد عدة ولايات بالسودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.