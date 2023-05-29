سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان.. تجدُّد الاشتباكات قبل ساعات من انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
تجدّدت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان قبل ساعات من انقضاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين بينما دعت السعودية والولايات المتحدة إلى تمديدها على الرغم من انتهاكها تكراراً منذ بدء سريانها مطلع الأسبوع.
السودان.. تجدُّد الاشتباكات قبل ساعات من انقضاء مهلة وقف إطلاق النار
دعوات لتمديد الهدنة في السودان عشية انتهائها وإطلاق نار في الخرطوم / صورة: AFP
29 مايو 2023

تنقضي مساء الاثنين مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي جرى بوساطة أمريكية سعودية، بينما تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تتزايد الدعوات لتمديدها.

وأفاد سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة لوكالة الصحافة الفرنسية عن وقوع معارك في بحري شمال الخرطوم على حين سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهوراً إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد في حسابه على موقع تويتر الاثنين: "يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار ويمنع وصول المساعدات الإنسانية".

انعدام الأمن الغذائي

وأكدت الأمم المتحدة الاثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجةً في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام "عاجل" لتفادي انعدام الأمن الغذائي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه "رُفع مستوى القلق في هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى درجة" من توافر الأغذية للسكان.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين، ومن المقرر أن تنتهي الاثنين بحلول الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش.

"حرب أهلية"

ويُطالب الوسطاء من الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع في السودان بـ"تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيداً من الوقت للقيام بعملهم الحيوي"، حسب بيان مشترك للرياض وواشنطن الأحد.

وأتت الدعوات إلى التمديد وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بانضمام بعض المدنيين والمسلحين القبليين والمتمردين إلى النزاع الحالي.

وتشهد عدة ولايات بالسودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us