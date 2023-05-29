عاد الهدوء إلى جنوب العاصمة الليبية طرابلس الاثنين بعد اشتباكات محدودة مساء الأحد بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما حكومة الوحدة الوطنية والأخرى المجلس الرئاسي.

وشهدت شوارع الجرابة ورأس حسن وسط العاصمة اشتباكات لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة الذي يتبع المجلس الرئاسي، واللواء 444 الذي يرأسه محمود حمزة التابع لحكومة الوحدة الوطنية .

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن إصابة شخص حسب بيان لجهاز الإسعاف والطوارئ التابع للحكومة.

من جانبها قالت مديرية أمن طرابلس في بيان إن "كل الطرق مفتوحة وحركة السير عادت إلى طبيعتها خصوصاً طريق عين زارة وطريق الجامعة وشارع جرابة ومنطقة راس حسن وطريق صلاح الدين بالعاصمة"، دون تفاصيل عن سبب المواجهات أو الأضرار التي خلفتها.

وفي وقت لاحق قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إن "قوات مديرية الأمن والشرطة تعاملت مع التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس"، مؤكداً "استقرار الوضع الأمني".

وأشار الطرابلسي في بيان صادر عن منصة حكوماتنا (تابعة للحكومة) إلى "عدم رغبة الوزارة في التعامل بقوة لفض الاشتباك"، مؤكداً "متابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للوضع الأمني منذ ظهر الأحد".

وشدد الطرابلسي "على جاهزية جهاز الشرطة في التعامل مع أي توتر أمني"، وفق البيان.

وخلال الأيام الأخيرة شهدت مناطق بطرابلس مظاهرات مناهضة لـ"وجود تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية"، وفق بيانات نشرها المحتجون.