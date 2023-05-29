هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلين فلسطينيين في مدينتَي بيت لحم وأريحا جنوبي ووسط الضفة الغربية بداعي "البناء بدون ترخيص".

وفي قرية أرطاس جنوبي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء بدواعي البناء بدون ترخيص في منطقة "ج".

وفي منطقة "سما أريحا" شرق مدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً لعائلة مقدسية بذات الحجة.

وتمنع سلطات الاحتلال فلسطينيي الضفة والقدس البناء أو استصلاح أراضيهم بالمنطقة المصنفة "ج" دون تراخيص من قبلها، وهو ما ترفضه سلطات الاحتلال في أغلب الأوقات.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.​​​​​​​