سياسة
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"البناء بدون ترخيص".. الاحتلال يهدم منزلَين لفلسطينيين في الضفة الغربية
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلَين في مدينتَي بيت لحم وأريحا بدواعي البناء بدون ترخيص. ويمنع الاحتلال فلسطينيي الضفة والقدس البناء أو استصلاح أراضيهم في المنطقة المصنفة "ج" دون تراخيص منه.
"البناء بدون ترخيص".. الاحتلال يهدم منزلَين لفلسطينيين في الضفة الغربية
جيش الاحتلال يهدم منزلاً في بيت لحم بداعي "البناء بدون ترخيص" / Others
29 مايو 2023

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلين فلسطينيين في مدينتَي بيت لحم وأريحا جنوبي ووسط الضفة الغربية بداعي "البناء بدون ترخيص".

وفي قرية أرطاس جنوبي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء بدواعي البناء بدون ترخيص في منطقة "ج".

وفي منطقة "سما أريحا" شرق مدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً لعائلة مقدسية بذات الحجة.

وتمنع سلطات الاحتلال فلسطينيي الضفة والقدس البناء أو استصلاح أراضيهم بالمنطقة المصنفة "ج" دون تراخيص من قبلها، وهو ما ترفضه سلطات الاحتلال في أغلب الأوقات.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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