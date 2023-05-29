سياسة
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رئيسة اليونان تحلّ البرلمان وتعلن 25 يونيو موعداً لانتخابات جديدة
أعلن رئيسة اليوناني حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في 25 يونيو/حزيران، على أن تعقد أول جلسة للبرلمان الجديد يوم 3 يوليو/تموز المقبل.
رئيسة اليونان تحلّ البرلمان وتعلن 25 يونيو موعداً لانتخابات جديدة
الرئيسة اليونانية تحلّ البرلمان وتعلن إجراء انتخابات جديدة في 25 يونيو / صورة: AP
29 مايو 2023

حلّت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو البرلمان اليوناني، وأعلنت إجراء الانتخابات الجديدة في 25 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أنه بموجب مرسوم وقعه أيضاً رئيس الوزراء المؤقت يوانيس سارماس ووزراء الحكومة، فإن جلسة البرلمان المقبلة ستنعقد في 3 يوليو/تموز، بعد الانتخابات الجديدة.

وأُجريت الانتخابات الأخيرة في 21 مايو/أيار الجاري أفرزت نتائج غير حاسمة بعد فوز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بنسبة 40.79%، وهي نسبة غير كافية لتشكيل الحكومة بمفرده كما كان يأمل زعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوكلت رئيسة اليونان مهمة تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء زعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد فوزه بالانتخابات.

وأعاد ميتسوتاكيس تفويض تشكيل الحكومة بعد تفويضه، معللاً ذلك برغبته بتشكل حكومة من حزب واحد.

كما رفض زعيم حزب سيريزا المعارض أليكسيس تسيبراس وزعيم حزب باسوك الاشتراكي الديمقراطي نيكوس أندرولاكيس تفويضاً بتكشيل حكومة ائتلافية.

وأدى الرئيس السابق لديوان المحاسبة يوانيس سارماس اليمين رئيسَ وزراء مؤقتاً حتى تشكيل الحكومة المقبلة.

وشهدت اليونان في وقت سابق انتخابات برلمانية تنافس فيها 27 حزباً سياسياً و8 تحالفات ومرشح واحد مستقل.

وأظهرت النتائج حصول "الديمقراطية الجديدة" على 40.79% من الأصوات، يليه حزب رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس "سيريزا بنسبة بلغت 20.01%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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