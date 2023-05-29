دعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، جميع الأطراف شمالي كوسوفو إلى تجنّب العنف وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوتر، على خلفية اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وسكان محليين من الصرب.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أنها تتابع الأحداث شمالي كوسوفو بقلق، مؤكدة أن تلك الأحداث تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت عن تقديرها للدور البنّاء لقوات حفظ السلام في كوسوفو لمنع التصعيد بالمنطقة.

كما عبّرت عن أسفها لإصابة عدد من جنود قوات حفظ السلام بجروح طفيفة جراء الأحداث شمالي كوسوفو.

وشدّدت أن السبيل الوحيد للحدِّ من التوتر وإحلال السلام والاستقرار الدائمين بالمنطقة يعبر من خلال المضي قدماً في الحوار الحالي.

واندلعت اشتباكات الجمعة، بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الأغلبية الصربية شمالي البلاد.

ووقعت الاشتباكات على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعاً أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع، ما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008.

ولا تزال صربيا تعدُّ كوسوفو جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.