سياسة
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قصف صاروخي روسي على كييف وقتلى وجرحى بهجوم على دونيتسك
تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف صاروخي روسي في هجوم نادر يقع وضح النهار مما تسبّب بذعر بين السكان، فيما قتل وأصيب 10 أشخاص في هجوم روسي على توريتسك شرقي أوكرانيا.
قصف صاروخي روسي على كييف وقتلى وجرحى بهجوم على دونيتسك
قصف صاروخي روسي على كييف في هجوم نادر بوضح النهار / صورة: AFP
29 مايو 2023

أطلقت روسيا وابل صواريخ على كييف الاثنين، ما تسبّب بذعر بين السكان الذين حاولوا الاحتماء من هذا الهجوم النادر الذي جرى شنه في وضح النهار، وبعد ليلة من الضربات على أوكرانيا.

وفي تصريح نادر أيضاً اعترفت السلطات الأوكرانية بأنّ موقعاً عسكرياً غرب البلاد تعرّض للقصف خلال هجوم ليلي روسي دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبعد القصف الليلي الذي لم يتسبب بأضرار كبرى في العاصمة، سُمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، أعقبتها سلسلة من الانفجارات ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني إنّ "العدو شنّ ضربات صاروخية على الأراضي الأوكرانية، للمرة الثانية خلال 24 ساعة"، مؤكداً أنّه جرى تدمير جميع المقذوفات خلال هذا الهجوم.

شرقاً في دونيتسك ذكر بافلو كيريلينكو حاكم المنطقة أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية في هجوم روسي على مدينة توريتسك بالمنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأضاف كيريلينكو أن روسيا استخدمت قنابل جوية شديدة الانفجار في الهجوم موضحاً أن خدمات الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، وحث من بقي من سكان المدينة على المغادرة.

وقال كيريلينكو على تطبيق تليغرام: "يستهدف الروس المدنيين عن عمد في دونيتسك كل يوم".

دبلوماسياً، أقر النواب الأوكرانيون الاثنين حزمة عقوبات على إيران، في اصطفاف مع الغربيين يكرّس القطيعة بين كييف والجمهورية الإسلامية المتهمة بتزويد موسكو بأسلحة، خصوصاً مسيّرات "شاهد".

أما أوروبياً فقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين إنه يعتقد أن روسيا لن تكون مستعدة لدخول مفاوضات ما دامت لا تزال تحاول الانتصار بحرب أوكرانيا، مضيفاً أنه "غير متفائل" بشأن ما يمكن أن يحدث في الصراع هذا الصيف.

وتابع بوريل في فاعلية ببرشلونة: "أرى أن لدى روسيا نية قاطعة لكسب الحرب... روسيا لن تدخل في مفاوضات ما دامت تحاول الانتصار في الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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