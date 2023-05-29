هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان أن بايدن اتصل هاتفياً بأردوغان وهنّأه على فوزه آملاً بأن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي.

وفي إشارة إلى أن العلاقات التركية-الأمريكية تحظى بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفق البيان، اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة القادمة.​​​​​​​

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تعود نتائج الانتخابات الرئاسية بالخير على الشعب التركي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس أردوغان، الاثنين، هنّأه فيه على فوزه بولاية رئاسية جديدة في بلاده.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال المرحلة القادمة.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق نتائج شبه نهائية استناداً إلى الهيئة العليا للانتخابات.