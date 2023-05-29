فرّقت بعثة حفظ السلام الدولية بقيادة "الناتو" في كوسوفو (KFOR)، الاثنين احتجاجات صرب كوسوفو باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتجمّع المحتجون أمام بلدية زفيتشان ذات الأغلبية الصربية في شمالي كوسوفو لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

وتولى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية نظمت الشهر الماضي في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حدّ كبير، إذ لم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفاً مسجلين.

وقالت شرطة كوسوفو، في بيان إن المحتجين حاولوا كسر الطوق الأمني أمام دار البلدية، مضيفة أنهم استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكر البيان أن وحدات "الناتو" استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين لم يتراجعوا وردوا بالحجارة والعصي.

وسُمعت أصوات أعيرة نارية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات، لكن لم يتسنَّ التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

والجمعة، تجمَّع الصرب أمام بلدية زفيتشان لمنع رئيس بلدية ألباني منتخب حديثاً من تولي مهامه الرسمية بعد أداء اليمين الدستورية.