سياسة
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السودان.. تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخمسة أيام إضافية
أعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين في بيان مشترك أنه جرى تمديد الهدنة في السودان خمسة أيام "للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية".
السودان.. تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخمسة أيام إضافية
ترحيب سعودي وأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار في السودان / صورة: AFP
29 مايو 2023

أعلنت السعودية والولايات المتحدة الاثنين اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما 5 أيام إضافية.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في حسابها على تويتر.

وذكر البيان أن "السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق قوات الجيش السوداني والدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام إضافية".

وأشار البيان إلى أن التمديد الجديد للاتفاق "سيوفر وقتاً لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل".

واستطرد البيان: "على الرغم من عدم تنفيذه بشكل كامل، فقد مكن وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو/أيار الجاري من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو مليون شخص سوداني محتاج".

وأوضح البيان أن التمديد "سيسمح بمزيد من الجهود الإنسانية".

ومساء الاثنين، انتهت مدة اتفاق معلن لـ7 أيام بين الجيش و"الدعم السريع" لوقف إطلاق النار قصير الأمد وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية-أمريكية.

ومساء 22 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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