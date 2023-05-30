سياسة
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صور | أجبرتهم اليونان على العودة.. تركيا تنقذ 51 مهاجراً غير نظامي من الغرق
ذكر بيان لخفر السواحل التركي أن القوات نجحت في إنقاذ 51 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، بعدما أجبرتهم قوات يونانية على العودة.
صور | أجبرتهم اليونان على العودة.. تركيا تنقذ 51 مهاجراً غير نظامي من الغرق
السلطات التركية أنقذت 51 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد / صورة: AA
30 مايو 2023

أنقذت السلطات التركية 51 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، بعدما أجبرتهم قوات يونانية على العودة نحو المياه التركية.

وأفاد بيان لخفر السواحل التركي بأنه تَلقَّى بلاغاً بوجود مهاجرين على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل كلّ من ديكيلي، ومندريس وقرة بورون فتوجهت فرقه على الفور إلى المواقع المذكورة.

وأضاف البيان أن خفر السواحل أنقذ 24 مهاجراً قبالة سواحل ديكيلي، و16 قبالة قرة بورون و11 آخرين قبالة سواحل مندريس.

ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية إدارة الهجرة في إزمير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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