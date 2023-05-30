أنقذت السلطات التركية 51 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، بعدما أجبرتهم قوات يونانية على العودة نحو المياه التركية.

وأفاد بيان لخفر السواحل التركي بأنه تَلقَّى بلاغاً بوجود مهاجرين على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل كلّ من ديكيلي، ومندريس وقرة بورون فتوجهت فرقه على الفور إلى المواقع المذكورة.

وأضاف البيان أن خفر السواحل أنقذ 24 مهاجراً قبالة سواحل ديكيلي، و16 قبالة قرة بورون و11 آخرين قبالة سواحل مندريس.

ونقلت فرق الإنقاذ المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديرية إدارة الهجرة في إزمير.