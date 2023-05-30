سياسة
2 دقيقة قراءة
موسكو تتعرض لهجوم بالمسيرات وروسيا تواصل مهاجمة كييف
أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، مقتل شخص واحد على الأقلّ وإصابة أربعة آخرين، في ثالث هجوم تشنّه روسيا على كييف خلال 24 ساعة، فيما كشف رئيس بلدية موسكو عن تَعرُّض المدينة لهجوم بالمسيَّرات.
موسكو تتعرض لهجوم بالمسيرات وروسيا تواصل مهاجمة كييف
رئيس بلدية كييف: "الانفجارات الليلية اندلعت في كثير من الأنحاء" / صورة: Reuters
30 مايو 2023

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين، في ثالث هجوم تشنّه روسيا على كييف خلال 24 ساعة، فيما كشف رئيس بلدية موسكو عن تَعرُّض المدينة لهجوم بالمسيَّرات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو: "كان الهجوم هائلاً ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت بدورها أكثر من 20 مسيرة.

وقال مسؤول في كييف إن روسيا شنّت سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية في مايو/أيار، باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها في أثناء الليل.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات الثلاثاء نُفّذَت فقط بمسيرات "شاهد" إيرانية الصنع.

من جانبه قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "العدوّ يواصل مهاجمة العاصمة"، مضيفاً أن "الانفجارات الليلية اندلعت في كثير من الأنحاء"، ولم يتضح النطاق الكامل للأضرار بعد.

هجمات على موسكو

على جانب آخر، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، أن مسيَّرات أصابت عديداً من المباني في موسكو، وتسببت في أضرار "طفيفة" بلا إصابات خطيرة.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين في بيان: "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة تجمعت في موقع الحوادث"، وفق وكالة رويترز.

فيما، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن السلطات أجْلَت بعض سكان مبنى في جنوب موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us