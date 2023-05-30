أعلنت أوكرانيا الثلاثاء مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين، في ثالث هجوم تشنّه روسيا على كييف خلال 24 ساعة، فيما كشف رئيس بلدية موسكو عن تَعرُّض المدينة لهجوم بالمسيَّرات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو: "كان الهجوم هائلاً ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت بدورها أكثر من 20 مسيرة.

وقال مسؤول في كييف إن روسيا شنّت سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية في مايو/أيار، باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها في أثناء الليل.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات الثلاثاء نُفّذَت فقط بمسيرات "شاهد" إيرانية الصنع.

من جانبه قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "العدوّ يواصل مهاجمة العاصمة"، مضيفاً أن "الانفجارات الليلية اندلعت في كثير من الأنحاء"، ولم يتضح النطاق الكامل للأضرار بعد.

هجمات على موسكو

على جانب آخر، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، أن مسيَّرات أصابت عديداً من المباني في موسكو، وتسببت في أضرار "طفيفة" بلا إصابات خطيرة.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين في بيان: "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة تجمعت في موقع الحوادث"، وفق وكالة رويترز.

فيما، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن السلطات أجْلَت بعض سكان مبنى في جنوب موسكو.