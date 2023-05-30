كشف تقرير عن توقعات أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 3.74 % على مقياس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2023.

ومن المقرر أن يُصدِر معهد الإحصاء التركي الأربعاء، إجمالي الناتج المحلي رسمياً للربع الأول من العام الجاري.

وحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، بيّن 19 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع، تراوحت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2.5 و5.5%.

ويتوقع الخبراء أن يبلغ نمو الناتج المحلي بنهاية العام ما بين 2.5 و3.5%، بمتوسط نمو 2.93% تقريباً.

يُذكر أن معدل نمو الاقتصاد التركي بلغ العام الماضي 7.6% في الربع الأول، فيما وصل إلى 3.5% في الربع الأخير.