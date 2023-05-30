سياسة
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توقعات بنمو الاقتصاد التركي 3.7 % في الربع الأول من العام الجاري
من المتوقع أن يبلغ معدل نموّ الاقتصاد التركي 3.74 % في الربع الأول من العام الجاري.
توقعات بنمو الاقتصاد التركي 3.7 % في الربع الأول من العام الجاري
توقعات بنمو الاقتصاد التركي 3.7 % في الربع الأول من العام الجاري / صورة: Reuters
30 مايو 2023

كشف تقرير عن توقعات أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 3.74 % على مقياس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2023.

ومن المقرر أن يُصدِر معهد الإحصاء التركي الأربعاء، إجمالي الناتج المحلي رسمياً للربع الأول من العام الجاري.

وحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، بيّن 19 خبيراً اقتصادياً شملهم استطلاع، تراوحت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2.5 و5.5%.

ويتوقع الخبراء أن يبلغ نمو الناتج المحلي بنهاية العام ما بين 2.5 و3.5%، بمتوسط نمو 2.93% تقريباً.

يُذكر أن معدل نمو الاقتصاد التركي بلغ العام الماضي 7.6% في الربع الأول، فيما وصل إلى 3.5% في الربع الأخير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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