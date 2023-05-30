اعتقلت السلطات اليونانية الاثنين، خمسة ضباط شرط بسبب شبهات بشأن تورطهم في الاتجار بالبشر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد المعتقلين قد يتجاوز خلال الفترة القادمة الضباط الخمسة.

وتُجري وزارة الداخلية اليونانية حاليّاً تحقيقاً مع هؤلاء الضباط المتمركزين في إدارة حرس الحدود في ديديموتيشو، في منطقة إفروس (شمال شرق) على الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وكالة ناما للصحافة.

تأتي هذه الاعتقالات بعد عدة أشهر من التحقيقات والتنصت من الشرطة اليونانية، على الضباط ومشتبهين باتجارهم بالبشر.

ومنذ عام 2015 بدأت جمعيات حقوقية أوروبية ويونانية مناشدة حكومة اليونان العمل الجادّ لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر، وسبق للحكومة اليونانية أن اعترفت بوجود مثل هذه الشبكات.

وقبل نحو عام أكدت رئاسة الوزراء اليونانية وجود شبكات اتجار بالبشر على أراضي الدولة، مشيرة إلى أنها بصدد تَبنِّي استراتيجية لوقف هذه الانتهاكات.