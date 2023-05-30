تلتقط الصورة ذات اللون البني الداكن اللحظة التاريخية في إطار مجمد: امرأة تركية مسنة - ابتسامة خفيفة تضيء وجهها - على وشك وضع ورقة اقتراعها في صندوق خشبي بحجم حقيبة مسافر كبيرة الحجم مثل عديد من الأشخاص الآخرين.

في يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 1930، عندما أُجريَت الانتخابات البلدية في إسطنبول، لأول مرة مُنحت المرأة حق المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية.

التقط الصورة مصور صحفي لم يذكر اسمه من وكالة أسوشيتد برس، وأصبحت الصورة بالأبيض والأسود واحدة من أقدم الوثائق لتجربة الجمهورية الجديدة آنذاك مع الديمقراطية التشاركية، كما كانت بمثابة كبسولة زمنية بصرية للديمقراطية المتطورة بعد أن ظهرت البلاد كدولة قومية حديثة.

سوف يستغرق الأمر أربع سنوات أخرى قبل أن تفوز المرأة التركية بالاقتراع العام. لكن حتى في ذلك الوقت، كانوا بالفعل متقدمين على وقتهم مقارنة بنظرائهم في معظم الدول الأوروبية.

في صورة أخرى باللونين الأبيض والأسود، قد تثير الحنين إلى الماضي بين الأتراك المسنين، شوهد الناخبون يصطفون في شارع المشاة التاريخي في إسطنبول، الاستقلال، خلال الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1957. التقط الصورة ماريو توريسي، صحفي شهير في وكالة أسوشيتد برس.

في الصورة التقط توريسي جزءاً من حياة الخمسينيات في إسطنبول: سكان يرتدون بدلات ومعاطف يمشون بجوار المحلات التجارية التي تمتدّ على امتداد شارع الاستقلال الواسع. لا يزال بعض المباني الكلاسيكية الجديدة وعصر النهضة التي ظهرت في الصورة قائمة حتى يومنا هذا. يمثل الترام الشهير بجوار سيارة فولكس فاغن ترانسبورتر التي أُنتجَت لأول مرة عام 1950 جزءاً من الصورة أيضاً.

كانت تركيا في الخمسينيات من القرن الماضي تحت رئاسة عدنان مندريس، الذي هزم حزبه الديمقراطي المعارض بأغلبية ساحقة حزب الشعب الجمهوري قبل سبع سنوات خلال الانتخابات البرلمانية في 14 مايو/أيار 1950.

في انتخابات عام 1957 طالب مندريس بالولاية الثالثة الحاسمة لحزبه ضد حزب الشعب الجمهوري، بقيادة عصمت إينونو. ولكن بعد ثلاث سنوات فقط هز الجمهورية أول انقلاب أطاح بمندريس، ليعدمه المجلس العسكري في وقت لاحق.

من خلال مدّ وجزر التاريخ التركي المعاصر والتطورات المعقدة لأحزابها السياسية، ظل المواطنون في المقدمة وفي المنتصف.

في 28 مايو/أيار 2023، عاد الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، التي انتهت بفوز أردوغان بعد حصوله على 52.18% من أصوات الناخبين.

عديد من تلك اللحظات المحورية مجمَّدة الآن إلى الأبد بفضل الصحفيين الذين شهدوا تلك الأحداث التاريخية.

إليكم لمحة عن العملية الانتخابية التركية في صور على مر السنين:

تُظهر صورة أخرى من انتخابات إسطنبول عام 1930 اللحظة التاريخية عندما سُمح للمرأة بالتصويت على مستوى البلديات لأول مرة. (الصورة من بلدية إسطنبول الحضرية، Kültür A.Ş. ومركز Türkiye Diyanet للدراسات الإسلامية).

مُنحت المرأة الحق في الإدلاء بصوتها محلياً لأول مرة في تركيا عام 1930، في حين مُنحَت حق الاقتراع العامّ بعد أربع سنوات مما سمح للمرأة بالتصويت على المستوى الوطني. (الصورة من بلدية إسطنبول الحضرية، Kültür A.Ş. ومركز Türkiye Diyanet للدراسات الإسلامية).

انتخابات إسطنبول 1935

امرأة تركية تضع صوتها في صندوق اقتراع في إسطنبول عام 1935، وهي أول انتخابات بعد فوز المرأة بالاقتراع العام في تركيا. (صورة AP)

انتخابات عامة 1938

يصطف الناخبون في إسطنبول للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 1938، قبل وقت قصير من وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938. في هذه الانتخابات، تنافس حزب الشعب الجمهوري فقط في الانتخابات (صورة AP).

يوم الشباب والرياضة 1943

شهدت فترة الأربعينيات من القرن الماضي في تركيا في عهد الرئيس آنذاك عصمت إينونو الحرب العالمية الثانية وتعطل الانتخابات البرلمانية. عندما أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1946، ظهر حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إينونو باعتباره الحزب المهيمن. هنا شوهد إينونو وهو يحضر حدث يوم الشباب والرياضة في 19 مايو/أيار 1943. يصادف هذا التاريخ الذكرى السنوية لحملة الاستقلال التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك التي بدأت عام 1919 وبلغت ذروتها عام 1923 (AA / BYEGM).

الانتخابات العامة 1950

بعد وفاة أتاتورك ظهرت خصومات بين مؤيديه، مما مهد الطريق لتأسيس الحزب الديمقراطي، الذي تحدى هيمنة حزب الشعب الجمهوري ابتداءً من عام 1946. في هذه الصورة يظهر رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق جلال بايار وهو يقود حملته الانتخابية. الانتخابات العامة 1950. عندما فاز الديمقراطيون بأغلبية ساحقة في الانتخابات، انتخبته الجمعية العامة له رئيساً، وخدم من 1950 إلى 1960 (AA).

أنصار حزب الشعب الجمهوري في إزمير يحضرون مسيرة للرئيس آنذاك ورئيس حزب الشعب الجمهوري عصمت إينونو في ساحة الجمهورية بالمدينة قبل انتخابات 14 مايو/أيار 1950. جرى التصويت على خروج حزب الشعب الجمهوري من السلطة خلال الانتخابات العامة في ذلك العام.

عدنان مندريس (يمين) يحتفل بالفوز الساحق لحزبه الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، التي عُقدت في 14 مايو/أيار 1950، مع رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق، جلال بايار (يسار، مخفي جزئياً) في أنقرة. انتُخب مندريس في النهاية رئيساً للوزراء بينما تم انتخاب بايار رئيساً للجمهورية. (محمد سورينكوك / AA).

الانتخابات العامة 1957

الناخبون في إسطنبول يسيرون على طول شارع الاستقلال في طريقهم إلى مركز الاقتراع القريب في اليوم الأخير من الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 1957 في تركيا. (ماريو توريسي / AP Photo).

أحد الناخبين، خلف ستارة على اليمين، يختم ورقة الاقتراع الخاصة به قبل تمريرها إلى صندوق الاقتراع في مركز الاقتراع في مسجد نور عثمانية في إسطنبول في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1957. اليوم الأخير من الانتخابات العامة للجمعية الوطنية. (ماريو توريسي / AP Photo).

الانتخابات العامة 1961

أنصار حزب العدالة يجتمعون في ساحة ساراشان في إسطنبول في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1961 قبل يومين من الانتخابات العامة، الأولى بعد انقلاب عام 1960. شُكّل حزب العدالة بعد أن أمر الجيش بحلّ الحزب الديمقراطي. في الانتخابات عاد حزب الشعب الجمهوري إلى الظهور كحزب مهيمن، وأعاد عصمت إينونو إلى السلطة كرئيس للوزراء. (جيم برينجل /AP).

الانتخابات العامة 1977

لقاء رئيس حزب العدالة سليمان ديميريل (على اليسار) الذي كُلّف تشكيل الحكومة، مع رئيس حزب الإنقاذ الوطني نجم الدين أربكان (يمين) في 17 يوليو/تموز 1977.

حملة الانتخابات المحلية 1985

تورغوت أوزال، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 1983 إلى 1989، تحدث إلى مؤيديه خلال الانتخابات المحلية عام 1985 في أوزونكوبرو، وهي بلدة في ولاية أدرنة. (AA).

انتخابات إسطنبول 1994

أنصار حزب الرفاه (RP) يلوحون بألوان حزبهم أثناء قيادتهم لسيارتهم من أمام المسجد الجديد الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في منطقة إمينونو في إسطنبول قبل الانتخابات البلدية في مارس/آذار 1994. (فاتح ساريباس / رويترز).

الانتخابات العامة 1999

أنصار حزب الحركة القومية يلوحون بأعلام الحزب في أثناء احتفالهم بالنتائج المبكرة للانتخابات الوطنية التركية في أنقرة في أواخر يوم 18 أبريل/نيسان 1999 (رويترز).

ناخبة تركية تُدلِي بصوتها في مدرسة ابتدائية في أنقرة خلال الانتخابات العامة في 18 أبريل/نيسان 1999. (رويترز)

زعيمة حزب الطريق الصحيح من يمين الوسط تانسو تشيلر تُدلي بصوتها في مركز اقتراع في إسطنبول في 18 أبريل/نيسان 1999. شغلت تشيلر منصب رئيسة الوزراء الأولى والوحيدة في البلاد من 1993 إلى 1996 (AP Photo / Murad Sezer).

الانتخابات العامة 2002

ناخبة تلوّن سبابتها بالحبر بعد أن أدلت بصوتها في الانتخابات البرلمانية التركية في إسطنبول في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، وهي الانتخابات التي جلبت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه السياسي حزب العدالة والتنمية إلى رأس السلطة. (فاتح ساريباس / رويترز).

أنصار حزب العدالة والتنمية التركي يحتفلون بفوزهم الحاسم أمام مقر الحزب في أنقرة حيث يسمعون النتائج الأولى بعد الانتخابات العامة في 3 تشرين الأول/نوفمبر 2002 (رويترز).

الانتخابات العامة 2007

الرئيس السابق سليمان ديميريل يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة في 22 يوليو/تموز 2007. شغل ديميريل منصب رئيس وزراء البلاد سبع مرات، كانت الأولى في الفترة من 1965 إلى 1971، وانتهت في أعقاب الانقلاب الثاني في البلاد. وشغل في ما بعد منصب الرئيس من 1993 إلى 2000 (AP Photo).

يشارك أنصار رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في تجمع حاشد في العاصمة أنقرة، قبل الانتخابات العامة في 22 يوليو/تموز 2007 التي منحت أردوغان تفويضاً قوياً آخر، إذ فاز بـ363 من أصل 550 مقعداً في البرلمان. (صورة AP)

الانتخابات الرئاسية 2014

مئات الآلاف من الناس يستمعون فيما يتحدث رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان خلال تجمع انتخابي محلي نظمه حزب العدالة والتنمية في ساحة ينيكابي في 23 مارس/آذار 2014 (AA).

حملات رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 10 أغسطس/آب 2014. في ذلك العام انتُخب أردوغان للرئاسة لأول مرة عن طريق التصويت الشعبي بعد تعديل دستوري عام 2007، أضفى الطابع الرسمي على انتخاب الرؤساء عن طريق التصويت الشعبي. (AP Photo / Emrah Gurel).

الناخبون يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع في الانتخابات البلدية في تركيا في 1 يونيو/تموز 2014 في منطقة سورجن في يوزغات. (AA)

الانتخابات العامة في يونيو/تموز 2015

أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلوحون بأعلام تحمل صورته إلى جانب العلم الوطني التركي وهم يستمعون إلى خطابه خلال تجمع حاشد قبل الانتخابات العامة في 7 يونيو/حزيران 2015، وتركت الانتخابات برلماناً معلقاً، مما أجبر الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 واستعاد حزب العدالة والتنمية فيها الأغلبية. (AP Photo)

الاستفتاء على الدستور 2017

يحضر مؤيدو اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع السلطات الرئاسية أحد التجمعات الحاشدة في إسطنبول لحشد الدعم لحملته "نعم". (AP Photo / Emrah Gurel).

عضو لجنة انتخابية يرفع ورقة اقتراع خلال عملية فرز داخل مركز اقتراع في إسطنبول في 16 أبريل/نيسان 2017. وُوفِق على اقتراح الرئيس أردوغان إجراء تعديلات دستورية وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. (AP Photo / Emrah Gurel).

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2018

يحضر أنصار المعارضة مسيرة في إزمير قبل الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو/حزيران 2018، التي فاز بها أردوغان بنسبة 52.6% من الأصوات الشعبية. (AP Photo / Emre Tazegul)

ناخب يتلقى ورقة اقتراع بها صور لمرشحين للرئاسة في مركز اقتراع بمدرسة ابتدائية في أنقرة، 24 يونيو/حزيران 2018. (AP Photo / Burhan Ozbilici)

أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتفلون خارج مقر الحزب في إسطنبول بعد إعادة انتخابه في 24 يونيو/حزيران 2018. (Emrah Gurel / AP Photo)

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023

تُدلي ناخبة بصوتها في مركز اقتراع في إسطنبول خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد 14 مايو/أيار 2023، إذ أدلى ما يقدَّر بنحو 55.8 مليون شخص، أو 88.92% من الناخبين المؤهلين، بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد. (رويترز)

انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مساء الأحد 28 مايو/أيار بحصول الرئيس أردوغان على 52.16% من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.84% وفق النتائج الأولوية. وسبق أن نجح حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بتحالف الجمهور بالاحتفاظ بأغلبية برلمانية بحصولهم على 323 مقعداً من أصل 600 مقعد.