شهد الدولار تراجعاً محدوداً الثلاثاء، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين، بعد الوصول إلى اتفاق مبدئي حول سقف الدَّين الأمريكي، رغم أن إقرار الاتفاق قد يواجه صعوبات داخل الكونغرس (مجلس النواب الأمريكي).

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.02% إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين، البالغ 104.42 نقطة، ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5%.

وأمس الاثنين أعلن عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي، الذي يبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار.

ويعكس موقف هؤلاء النواب العقبات التي قد يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن (ديمقراطي)، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري)، لإقرار الاتفاق في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ويجب إقرار الاتفاق قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين، بحلول الاثنين المقبل، وهو آخر مهلة.

وارتفع اليورو 0.01 % إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04 %، على مدى اليوم.

وزاد الين الياباني 0.11 %إلى 140.31 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار، أمس الاثنين.

وتراجع الدولار الإسترالي 0.31% إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 % إلى 0.604 دولار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدَّد بـ31.4 تريليون دولار، فيما يحظر تجاوزه بلا موافقة من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وسقف الدين الذي يُطلَق عليه أيضاً حدّ الدين، هو الحدّ الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.