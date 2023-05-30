سياسة
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لخفض التصعيد في بحر إيجة.. تركيا واليونان تتفقان على خطوات جديدة متبادلة
قررت تركيا واليونان الإقدام على خطوات جديدة متبادلة لتطوير العلاقات بينهما وخفض التصعيد في بحر إيجة.
لخفض التصعيد في بحر إيجة.. تركيا واليونان تتفقان على خطوات جديدة متبادلة
خلوصي أقار: تركيا لا تتخذ أي مواقف عدائية ضد أي دولة مجاورة. / صورة: AA
30 مايو 2023

قررت تركيا واليونان تطوير العلاقات بين البلدين بأجندة إيجابية وخفض التصعيد في بحر إيجة، عبر الإقدام على خطوات جديدة متبادلة.

وحسب مصادر في وزارة الدفاع التركية، فإن اليونان ستجري تدريباً على نطاق صغير بدلاً من مناورات "Kataigis" التي تنفذها سنوياً في إيجة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول الاثنين، أنه في المقابل ستجري القوات المسلحة التركية تدريبات تكتيكية بدلاً من مناورات "ذئب البحر".

وكانت اليونان تُجري مناورات "Kataigis" خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من كل عام، فيما كانت تركيا تجري مناورات "ذئب البحر" في يونيو/حزيران من كل عام.

يُذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار صرّح مراراً خلال الفترة الأخيرة بأن بلاده لا تتخذ مواقف عدائية ضد أي دولة مجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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