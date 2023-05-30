سياسة
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الرئيس التركي يتلقى مزيداً من التهاني بفوزه في الانتخابات
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى 19 اتصالاً هاتفياً من زعماء دول وحكومات، وأكثر من 100 رسالة من دول ومنظمات رسمية، للتهنئة بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
الرئيس التركي يتلقى مزيداً من التهاني بفوزه في الانتخابات
ألطون: "الرئيس أردوغان سيواصل العمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية الثنائية وحل القضايا الإقليمية والعالمية". / صورة: AA
30 مايو 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تَلقَّى 19 اتصالاً هاتفياً من زعماء دول وأكثر من 100 رسالة من دول ومنظمات رسمية، للتهنئة بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون عبر حسابه الرسمي، ذكر فيها أن الرئيس أردوغان ما زال يتلقى التهاني من جميع أنحاء العالم.

وقال ألطون: "تلقى الرئيس التركي اتصالات مباشرة لتهنئته، من رؤساء دول وحكومات أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان والولايات المتحدة"، إضافة إلى "روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقطر ومصر وفلسطين والإمارات وليبيا" وغيرهم.

وذكر أن الاتصالات المباشرة من قادة العالم بلغت 19 حتى الآن، بالإضافة إلى برقيات تهانئ من أكثر من 100 دولة ومنظمة رسمية.

وأكّد ألطون أن الرئيس أردوغان "سيواصل العمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية الثنائية وحل القضايا الإقليمية والعالمية والمساهمة في السلام والاستقرار"، مدشناً بذلك عصراً جديداً.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84%، لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات في نتائج رسمية غير نهائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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