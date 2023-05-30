احتلَّت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف "أقوى العلامات التجارية الناقلة في العالم".

ونالت الخطوط التركية المرتبة الثامنة عالمياً بحصولها على 78.1 نقطة في الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات البريطانية "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2023.

وأوضحت الخطوط التركية في بيان الثلاثاء أنها حققت قفزة نوعية بانتقالها من المرتبة 31 في 2022 إلى المركز الثامن في العام الجاري.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بولات عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز في القفز 23 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.