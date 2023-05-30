سياسة
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قفزة نوعية.. الخطوط التركية ثامن أقوى ناقل جوي في العالم
نالت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف "أقوى العلامات التجارية الناقلة في العالم"، محققة قفزة نوعية بانتقالها من المرتبة 31 العام الماضي وفق استطلاع شركة الاستشارات البريطانية "براند فاينانس" لعام 2023.
قفزة نوعية.. الخطوط التركية ثامن أقوى ناقل جوي في العالم
الخطوط التركية ثامن أقوى ناقل جوي في العالم / صورة: AA
30 مايو 2023

احتلَّت شركة الخطوط الجوية التركية المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف "أقوى العلامات التجارية الناقلة في العالم".

ونالت الخطوط التركية المرتبة الثامنة عالمياً بحصولها على 78.1 نقطة في الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات البريطانية "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2023.

وأوضحت الخطوط التركية في بيان الثلاثاء أنها حققت قفزة نوعية بانتقالها من المرتبة 31 في 2022 إلى المركز الثامن في العام الجاري.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بولات عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز في القفز 23 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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