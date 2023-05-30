أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب حسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/أيار.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال ينار إنّ الهيئة استكملت النظر في الطعون وأرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية للدورة 28 لإعلانها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92% داخل البلاد، و53.80% خارجها.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية، بلغت 87.05%.

ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43، حسب النتائج النهائية.