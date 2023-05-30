زودت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها المتمركزة قرب حقول النفط شرق سوريا بمنظومة صواريخ من طراز "هيمارس"، وفق مصادر محلية لمراسل الأناضول.

وأفادت المصادر بأن الجيش الأمريكي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية منظومة "هيمارس" إلى محافظة دير الزور الخاضعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأشارت المصادر الثلاثاء إلى أن المنظومة "جرى إرسالها إلى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي وقاعدتها في حقل كونكو للغاز الطبيعي".

وأوضحت أن الغاية من إرسال المنظومة إلى الحقلين المذكورين هي "التصدي لهجمات وقصف محتمل من المجموعات التابعة لإيران في الضفة المقابلة لنهر الفرات الذي يمر من وسط دير الزور".

وأشارت إلى أن "قواعد ونقاطاً عسكرية أمريكية في سوريا سبق أن تعرضت عدة مرات لهجمات من مُسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران".

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي أجرى تدريبات لعناصر YPG الإرهابي على دبابات (لم يعرف طرازها) ومضادات دبابات من طراز "تاو" أمريكية الصنع في 16 مايو/أيار الجاري.

ومنذ عام 2015 دربت القوات الأمريكية آلافاً من عناصر التنظيم الإرهابي بقواعدها العسكرية في المنطقة تحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، كما قدمت لها كميات هائلة من الأسلحة والمعدات القتالية.