شهد مطار إسطنبول اليوم الثلاثاء تدشين أولى رحلات ضيوف الرحمن ضمن مبادرة "طريق مكة"، لتسهيل واختصار إجراءات السفر والعبور لحجاج بيت الله الحرام الأتراك بدءاً من الموسم الحالي 2023.

وتقوم مبادرة "طريق مكة" على اختصار إجراءات الحاج من إصدار التأشيرات إلى استلام الحقائب مروراً بإنهاء الإجراءات الصحية والإدارية، ليصل الحاج إلى مرحلة ينتقل بها مباشرة من المطار إلى الطائرة ثم إلى فندق الإقامة.

وتطبق المبادرة لأول مرة بتركيا، وشارك بمراسم تدشينها رئيس الشؤون الدينية علي أرباش ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، فيما شارك من الجانب السعودي مدير قسم جوازات وزارة الداخلية سلمان بن عبد العزيز اليحيى والقائم بالأعمال محمد الحربي وعدد من المسؤولين.

ومبادرة "طريق مكة" جزء من برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أعلنت عنه السعودية عام 2019 كجزء من برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، ويعمل على النهوض بقطاع الحج والعمرة.

وخلال تدشين المبادرة وتوديع أول قافلة للحجاج قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش: "اليوم يوم سعيد، قوافل الحجاج نودعها من إسطنبول، ونشهد حدثاً جديداً، يجري فيه تطبيق إجراءات كانت تجري بالمطارات السعودية، ستؤدي إلى راحة الحجاج في المطارات التركية".

أما والي إسطنبول علي يرلي كايا فأشار إلى أن "هذا التعاون في مطار إسطنبول جرى بكل صداقة بين الدولتين، وهو تسهيل كبير لعمليات الذهاب للحج، وإجراء عمليات الجوازات والبصمات والتصديقات والصحة".

بدوره قال مدير عام قسم الجوازات بوزارة الداخلية السعودية سلمان بن عبد العزيز اليحيى: "اليوم ندشن مع المسؤولين في تركيا الرحلة الأولى لمبادرة طريق مكة، وهي المبادرة الوحيدة من نوعها في العالم التي تنهي إجراءات المسافرين الحجاج من بلدانهم".

من ناحيته قال القائم بأعمال السفارة السعودية بتركيا محمد الحربي: "دشنَّا اليوم أول رحلة للحجاج الأتراك عبر مبادرة طريقة مكة، وستجرى جميع الإجراءات المطلوبة من الحجاج في السعودية داخل صالات المغادرة بمطار إسطنبول".

ومنذ اطلاقها عام 2019 يجري تطبيق مبادرة "طريق مكة" بدول كالمغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، وهي المرة الأولى التي يجري تطبيقها في تركيا وساحل العاج.