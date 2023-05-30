وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجمات الطائرات المُسيرة على العاصمة موسكو صباحاً بـ"العمل الإرهابي".

وأشار بوتين في تصريح للصحفيين الثلاثاء إلى إمكانية تنفيذ بلاده هجمات ضد مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وتابع: "مركز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي ضربناه منذ يومين أو ثلاثة، من مراكز صنع القرار هذه".

ولفت إلى أن "أوكرانيا اختارت مساراً مختلفاً رداً على قصف روسيا لمركز الاستخبارات العسكرية".

وأردف في هذا الخصوص: "لقد اختاروا طريق محاولة ترهيب المواطنين الروس ومهاجمة المباني المدنية. وهذا بالطبع مؤشر واضح على أن هذا عمل إرهابي".

وأوضح أن المضادات الجوية الروسية تعمل بنجاح لصد الهجمات، مضيفاً: "ومع ذلك علينا فعل ما يجب لتعزيز الدفاع الجوي للعاصمة".

وأضاف أن أوكرانيا "تستفز" روسيا، وتحاول من خلال هذه الهجمات دفع موسكو إلى تحركات مماثلة.

وأعلنت السلطات الروسية إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء هجمات بطائرات مُسيرة استهدفت العاصمة موسكو صباحاً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف "حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو".

بدورها اتهمت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم روسيا بشن هجوم "ضخم" بطائرات مسيرة على العاصمة كييف فجراً، ما تسبب في مقتل شخص على الأقل.