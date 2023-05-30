سياسة
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بوتين يعتبر هجوم المُسيّرات على موسكو "عملاً إرهابياً"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم بالطائرات المُسيرة على موسكو "عمل إرهابي"، وهدد بتنفيذ هجمات على مراكز صنع القرار في أوكرانيا رداً على ذلك.
بوتين يعتبر هجوم المُسيّرات على موسكو "عملاً إرهابياً"
بوتين: هجوم المُسيّرات على موسكو "عمل إرهابي" / صورة: AP
30 مايو 2023

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجمات الطائرات المُسيرة على العاصمة موسكو صباحاً بـ"العمل الإرهابي".

وأشار بوتين في تصريح للصحفيين الثلاثاء إلى إمكانية تنفيذ بلاده هجمات ضد مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وتابع: "مركز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي ضربناه منذ يومين أو ثلاثة، من مراكز صنع القرار هذه".

ولفت إلى أن "أوكرانيا اختارت مساراً مختلفاً رداً على قصف روسيا لمركز الاستخبارات العسكرية".

وأردف في هذا الخصوص: "لقد اختاروا طريق محاولة ترهيب المواطنين الروس ومهاجمة المباني المدنية. وهذا بالطبع مؤشر واضح على أن هذا عمل إرهابي".

وأوضح أن المضادات الجوية الروسية تعمل بنجاح لصد الهجمات، مضيفاً: "ومع ذلك علينا فعل ما يجب لتعزيز الدفاع الجوي للعاصمة".

وأضاف أن أوكرانيا "تستفز" روسيا، وتحاول من خلال هذه الهجمات دفع موسكو إلى تحركات مماثلة.

وأعلنت السلطات الروسية إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء هجمات بطائرات مُسيرة استهدفت العاصمة موسكو صباحاً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف "حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو".

بدورها اتهمت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم روسيا بشن هجوم "ضخم" بطائرات مسيرة على العاصمة كييف فجراً، ما تسبب في مقتل شخص على الأقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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