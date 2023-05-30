ارتفعت الثلاثاء حصيلة مصابي بعثة "حفظ السلام" الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو إلى 30 جندياً.

وجاء في بيان صادر عن البعثة في كوسوفو أن "11 جندياً إيطالياً و19 مجرياً أصيبوا بجروح متعددة، بما في ذلك كسور وحروق من عبوات حارقة ناسفة".

وأضافت أن ثلاثة جنود مجريين أصيبوا "جراء استخدام أسلحة نارية"، لكن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد المصابين أعلنت أمس الاثنين، وبلغت 25 جندياً.

وأصيب جنود "الناتو" على خلفية اشتباكات عنيفة بين صرب محليين شمالي كوسوفو، وعناصر من الأمن والشرطة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الصرب "اشتبكوا مع قوات الناتو في بلدية زفيتشان على بعد 45 كيلومتراً شمال العاصمة بريشتينا".

من جانبه أعلن الأدميرال في الحلف ستيوارت بي مونش في بيان: "يعد نشر قوات إضافية من الناتو في كوسوفو إجراء حكيماً لضمان أن قوات كوسوفو لديها القدرات التي تحتاج إليها للحفاظ على الأمن وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "أريد أن أثني على قوات (كفور) لاتخاذها إجراءات سريعة ومنضبطة ومهنية للتدخل لوقف الاضطرابات وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف ويجب على جميع الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كوسوفو".

من جهته أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن "52 صربياً أصيبوا في الاشتباكات، ثلاثة منهم تعرضوا لإصابات خطيرة"، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.

وفوتشيتش مع قواته على الحدود مع كوسوفو في أعقاب وضعه القوات في حالة "تأهب قصوى" منذ الجمعة الماضية.

وأمس أدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الهجوم على بعثة الناتو، واصفة إياه بأنه هجوم "غير مقبول بتاتاً وغير مسؤول".

والجمعة تجمع محتجون من الصرب المحليين أمام بلدية زفيتشان ذات الغالبية الصربية شمال كوسوفو لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

وتولى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية نظمت الشهر الماضي في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير، حيث لم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفاً مسجلين.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.