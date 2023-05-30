سياسة
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السعودية.. انطلاق مناورات "عزم النسر 23" لأول مرة على أراضي المملكة
الإعلان عن انطلاق مناورات "عزم النسر 23" العسكرية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية لأول مرة في المملكة السعودية، وتركيز على قضايا الدفاع الجوي في مواجهة الطائرات بدون طيار.
السعودية.. انطلاق مناورات "عزم النسر 23" لأول مرة على أراضي المملكة
انطلاق مناورات "عزم النسر 23" لأول مرة على أراضي المملكة / صورة: AA
30 مايو 2023

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي الثلاثاء، عن انطلاق مناورات "عزم النسر 23" العسكرية في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الولايات المتحدة ودول من مجلس التعاون الخليجي.

وأشار بيان القيادة المركزية إلى أن المناورة "تعمل على تحسين قابلية التشغيل البيني للقوات المشاركة مما يساهم في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي".

ووفقاً للبيان تتضمن المناورة تدريبات على "مختلف الأصول العسكرية، بما في ذلك مناورات بإطلاق النار الحي للدفاع الجوي الأرضي، والطائرات في مواجهة الطائرات بدون طيار".

ولم يتضمن البيان أي معلومات حول المدة الزمنية للمناورة أو عديد القوات المشاركة، وباستثناء السعودية لم يذكر البيان الدول المشاركة في المناورة.

وفي السياق نفسه ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن مناورة "عزم النسر 23" تهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب".

ووفقاً للوكالة فللمرة الأولى يجري تنفيذ المناورة في المملكة في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، موضحة أن العملية التحضيرية للمناورات شملت عقد 8 مؤتمرات، 7 منها في الرياض وواحد في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي مارس/آذار 2022 اختتمت مناورة "عزم النسر 22" شاركت فيها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وفي قاعدة فورت كارسون الأمريكية في ولاية كولورادو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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