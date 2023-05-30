هدمت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، للمرة 217.

وقال عزيز الطوري عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية): "اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وصادرت سياراتها وهدمت بيوتها للمرة 217".

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة مطلع مايو/أيار الجاري، بعدما هدمتها أول مرة في يوليو/تموز 2010.

وذكر مراسل الأناضول أن نحو 22 عائلة تقطن منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان".

وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".