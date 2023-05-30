سياسة
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رئاسة الصناعات الدفاعية التركية توقع عقداً جديداً مع شركة أسيلسان
أُبرمت اتفاقية جديدة بين شركة أسيلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، تورد بموجبها الشركة مجموعة من أنظمة الاتصالات اللا سلكية خلال السنوات الـ3 المقبلة.
رئاسة الصناعات الدفاعية التركية توقع عقداً جديداً مع شركة أسيلسان
اتفاقية جديدة بين شركة أسيلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية / صورة: AA
30 مايو 2023

وقعت شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية "ASELSAN" مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية اتفاقية لتوريد أنظمة اتصالات لا سلكية، على أن تجري عملية التسليم خلال الفترة بين 2023 و2026.

وأشارت الشركة في بيان الثلاثاء أن الاتفاقية الجديدة بلغت قيمتها 33.9 مليون دولار، أضيفت إلى اتفاقية سابقة ما بين الشركة ورئاسة الصناعات الدفاعية بلغت ملياراً و89 مليون ليرة "94.5 مليون دولار".

وأكدت الشركة أن الاتفاقية الجديدة ستزيد من أنشطة الشركة وتؤثر على بشكل إيجابي على حجم مبيعاتها.

وتأسست شركة "أسلسان" عام 1975 بعد عملية السلام التركية في قبرص، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الإشارة والاتصالات، بعد فرض عدد من الدول حظراً على مبيعات الأسلحة لتركيا.

وتمكنت الشركة خلال السنوات الماضية من تحقيق نتائج متقدمة في صناعة وإنتاج الأجهزة والأنظمة الإلكترونية، التي تستخدمها مختلف القوات في عدد من دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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