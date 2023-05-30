نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الثلاثاء قرار الهيئة العليا للانتخابات للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/أيار الحالي.

وضم القرار عدد الناخبين المسجلين في تركيا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ونسبة المشاركة.

كما شمل القرار توزيع الأصوات الصحيحة على الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، إضافة إلى أسماء النواب الذين جرى انتخابهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92% داخل البلاد و53.80% خارجها.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية بلغت 87.05%.

ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب "الرفاة مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43، حسب النتائج النهائية.