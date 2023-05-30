سياسة
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رغم اتفاق الهدنة.. تجدُّد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم توقيع الطرفين اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، حيث سجلت انفجارات قوية، وسمعت أصوات إطلاق نار، وسط تحليق للطيران العسكري.
رغم اتفاق الهدنة.. تجدُّد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"
الخرطوم.. تجدُّد الاشتباكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار / صورة: AFP
30 مايو 2023

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الثلاثاء، رغم توقيع الطرفين اتفاقاً لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" تجددت في منطقة غربي مدينة أم درمان.

وحسب الشهود فإن منطقة جنوبي العاصمة الخرطوم، شهدت انفجارات قوية، فيما سمعت أصوات إطلاق نار، وسط تحليق للطيران العسكري.

ومساء الاثنين أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.

وكانت قد انتهت مساء الاثنين مدة اتفاق معلن بين الجيش و"الدعم السريع" لوقف إطلاق النار قصير الأمد لـ7 أيام وترتيبات إنسانية برعاية سعودية-أمريكية.

ومساء 22 مايو/أيار الجاري بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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