بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في اتصال هاتفي الهجوم على البيت التركي في نيويورك الذي وقع الأسبوع الماضي، وانضمام السويد إلى حلف الناتو، إضافة إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وتوجه بلينكن بالتهاني إلى نظيره التركي بمناسبة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

ووفقاً للمصادر الدبلوماسية فقد تبادل الوزيران وجهات النظر حول الاستعدادات لعقد اجتماع الآلية الاستراتيجية المتوقع عقده في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية، وملف عضوية السويد في الناتو، ومبادرة حبوب البحر الأسود.

وجرى إطلاق "الآلية الاستراتيجية الأمريكية-التركية" بعد لقاء الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي جو بادين في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية والبحث في تطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. وجرى عقد أول اجتماعاتها في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، فيما عقد آخر اجتماعاتها في واشنطن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

واتخذ القضاء الأمريكي قرار "إخلاء سبيل مشروط" بحق المتهم الذي وجهت إليه تهم "الشروع في السرقة، وجرم إرهاب وحيازة سلاح بغرض ارتكاب جرم، وتهديدات إرهابية، وإلحاق أضرار جزائية، وتوجيه تهديدات".

وحظر قاضي المحكمة علي آق بييق الاقتراب من البيت التركي، الذي يضم ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها في نيويورك.