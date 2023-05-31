قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحاً منذ فترة طويلة في دعمه لبيع مقاتلات F-16 لتركيا.

وأوضحت جان-بيير في مؤتمر صحفي، أن بايدن طرح تطلُّعه القوي حيال موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" خلال اتصاله مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، لكنها أكّدت أن موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو ليست شرطاً لبيع F-16 لأنقرة.

وقالت: "كما سمعتم عدة مرات من هذا المنبر، فإن دعم الرئيس بايدن كان واضحاً منذ فترة طويلة لبيع F-16 لتركيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن إدارة الرئيس بايدن لا تربط بيع تركيا مقاتلات F-16 بمسألة انضمام السويد إلى الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وصدّقَت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو أواخر مارس/آذار الماضي، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.