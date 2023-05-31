سياسة
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مُسيّرة تستهدف مصفاة نفط داخل روسيا.. ودعوات لحماية محطة زابوريجيا النووية
قالت روسيا إنّ مُسيّرة أوكرانية تسببت في إشعال حريق بمصفاة نفط، فيما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا وروسيا بالتزام حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
مُسيّرة تستهدف مصفاة نفط داخل روسيا.. ودعوات لحماية محطة زابوريجيا النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب أوكرانيا وروسيا بالتزام حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية.  / صورة: Reuters
31 مايو 2023

قالت روسيا، الأربعاء، إنّ مُسيّرة أوكرانية تسببت في إشعال حريق بمصفاة نفط، وأصاب قصفٌ بلدةً روسية على الحدود، فيما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا وروسيا بالتزام حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وسط احتدام القتال بينهما.

وأعلن حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتييف أن مُسيّرة أوكرانية هي السبب المحتمل في اندلاع حريق بمصفاة أفيبسكي النفطية، إضافة إلى إلحاق أضرار بمبانٍ واشتعال سيارات، وفق وكالة رويترز.

وأوضح كوندراتييف أن وحدات الإطفاء أخمدت الحريق سريعاً ولم تقع إصابات. وتوجد مصفاة أفيبسكي بالقرب من مصفاة أخرى تعرضت للهجوم عدة مرات هذا الشهر.

وتتهم موسكو كييف بتكثيف هجماتها داخل روسيا، التي تواصل بدورها قصف المدن الأوكرانية بمسيّرات وصواريخ.

ومساء الثلاثاء، طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أوكرانيا وروسيا باحترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

ومن بين تلك المبادئ تجنب استخدام المحطة النووية قاعدةً للأسلحة الثقيلة، فيما ذكر غروسي أنه حتى الآن لم يحصل على التزام الطرفين حماية المنشأة.

وتتعرض روسيا لتلك الهجمات فيما تستعدّ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد، يستهدف طرد القوات الروسية من الأراضي التي استحوذت عليها منذ اندلاع القتال في فبراير/شباط 2022.

وفي مناطق سيطرة روسيا، لقي أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب 16 آخرون نتيجة قصف أوكراني لقرية كارباتي بمنطقة لوجانسك، وفق مركز التنسيق المحلي الذي أقامته موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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