سياسة
1 دقيقة قراءة
هجوم بالمولوتوف على مسجد بمدينة هانوفر في ألمانيا
قال كمال إيرجون رئيس منظمة الرأي القومي للجالية الإسلامية إنّ مجهولين هاجموا مسجداً في مدينة هانوفر الألمانية بزجاجات المولوتوف الحارقة.
هجوم بالمولوتوف على مسجد بمدينة هانوفر في ألمانيا
هجوم بالمولوتوف على مسجد بمدينة هانوفر في ألمانيا. / صورة: TRT Haber
31 مايو 2023

تعرّض مسجد في مدينة هانوفر الألمانية لهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة الليلة الماضية، ما أدّى إلى تحطم نوافذ المسجد.

وقال كمال إيرجون رئيس منظمة الرأي القومي للجالية الإسلامية إنّ الهجوم أسفر عن تحطم نوافذ المسجد في الطابق السفلي، كما أُحرقت مقاعد الجلوس الخارجية.

وقال إيرجون: "نُدين هذا الهجوم على المسجد بأشد العبارات الممكنة".

وذكر أنهم سيتابعون الحادث حتى يجري توضيح تفاصيل الهجوم بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المجرمين أمام القانون.

يُذكر أنه جرى التعرض لمساجد بشكل مباشر في 35 هجوماً بألمانيا في عام 2022.

وفي 9 مايو/أيار هاجم مجهولون مسجد DITIB Dresden Fatih بولاية دريسدن وأُضرمت النيران في القسم الذي يحتوي على الكتب الدينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us