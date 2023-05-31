تعرّض مسجد في مدينة هانوفر الألمانية لهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة الليلة الماضية، ما أدّى إلى تحطم نوافذ المسجد.

وقال كمال إيرجون رئيس منظمة الرأي القومي للجالية الإسلامية إنّ الهجوم أسفر عن تحطم نوافذ المسجد في الطابق السفلي، كما أُحرقت مقاعد الجلوس الخارجية.

وقال إيرجون: "نُدين هذا الهجوم على المسجد بأشد العبارات الممكنة".

وذكر أنهم سيتابعون الحادث حتى يجري توضيح تفاصيل الهجوم بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المجرمين أمام القانون.

يُذكر أنه جرى التعرض لمساجد بشكل مباشر في 35 هجوماً بألمانيا في عام 2022.

وفي 9 مايو/أيار هاجم مجهولون مسجد DITIB Dresden Fatih بولاية دريسدن وأُضرمت النيران في القسم الذي يحتوي على الكتب الدينية.