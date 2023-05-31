تلقّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية ورسائل إضافية من زعماء دول ومنظمات رسمية، للتهنئة بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وفقاً لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

أمين عام الناتو

تلقى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي هنأه بإعادة انتخابه وتمنى أن تكون نتائج الانتخابات خيراً على الشعب التركي.

كما بحث أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي التطورات الإقليمية والعالمية.

الأردن

بدوره، هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أردوغان في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية.

وتمنى الملك عبد الله أن تعود نتائج الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي.

كما بحث أردوغان والملك عبد الله خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أكّد خلال الاتصال "عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة".

العراق

من جانبه، هنأ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أردوغان بإعادته انتخابه.

وتمنى السوداني في اتصال هاتفي أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي.

لبنان

كما هنأ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الرئيس أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وقدّم ميقاتي تهانيه للرئيس أردوغان في اتصال هاتفي، وأعرب عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير للشعب التركي.

السودان

وتلقى الرئيس التركي اتصالاً من رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي هنا أردوغان على إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وقدّم البرهان تهانيه للرئيس أردوغان وأعرب عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير للشعب التركي.

إقليم شمال العراق

من جهته، هنأ رئيس الحزب الديمقراطي في إقليم شمال العراق مسعود بارزاني الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت أشار الحزب الديمقراطي إلى اتصال هاتفي أجراه بارزاني مع الرئيس التركي، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تقديم بارزاني تهانيه للرئيس التركي لانتخابه مجدداً لرئاسة تركيا.

فنزويلا

وتلقى أردوغان اتصالاً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ هنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب مادورو عن تمنياته بأن تكون نتائج الانتخابات التي شهدتها تركيا وسيلة خير للشعب التركي.

كما هنأ الرئيس الفنزويلي باسم الشعب الفنزويلي نظيره التركي على حسابه في تويتر.

الكاميرون

وقد هنأ الرئيس الكاميروني باول بيا نظيره التركي بإعادة انتخابه.

وتمنى بيا في بيان، الثلاثاء، النجاح لأردوغان عقب انتخابه مجدداً للرئاسة.

وقال بيا: "الصداقة والتعاون بين البلدين سيتعززان ويستمران في الفترة الجديدة".

ألبانيا

بدوره، هنأ رئيس الوزراء الألباني إدي راما أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء. وتمنّى راما أن تعود نتائج الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي.

الكونغو

وهنأ رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، الثلاثاء، نظيره التركي بإعادة انتخابه.

وقدّم ساسو نغيسو تهانيه للرئيس التركي في اتصال هاتفي، وأعرب عن تمنياته بأن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي.

السنغال

كما هنأ الرئيس السنغالي ماكي سال نظيره التركي بفوزه.

وفي اتصال هاتفي، تمنى سال أن تعود نتائج الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي.

قبرص التركية

وهنأ رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار نظيره التركي أردوغان بإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وتمنى تتار في الاتصال أن تكون نتائج الانتخابات خيرًا على الشعب التركي.

وتلقى أردوغان خلال الأيام الماضية اتصالات من عدد كبير من زعماء العالم، من ضمنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.