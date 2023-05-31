سياسة
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خبراء يحذّرون: الذكاء الصناعي قد يشكل خطراً على البشرية ويهددها بالانقراض
حذرت مجموعة من خبراء التكنولوجيا والعلوم، بينهم مبتكر ChatGPT، من أن صعود الذكاء الاصطناعي قد يشكّل خطراً على البشرية ويهددها بالانقراض.
خبراء يحذّرون: الذكاء الصناعي قد يشكل خطراً على البشرية ويهددها بالانقراض
مبتكِر ChatGPT سام ألتمان يحذّر من مخاطر الذكاء الصناعي. / Others
31 مايو 2023

حذّرت مجموعة من خبراء التكنولوجيا والعلوم من أن صعود الذكاء الصناعي قد يشكّل خطراً على البشرية ويهددها بالانقراض.

جاء ذلك في بيان نشرته مجموعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال، بينهم مبتكِر برنامج ChatGPT، سام ألتمان، أمس الثلاثاء.

وذكر البيان أن مواجهة التهديدات المتعلقة بالذكاء الصناعي يجب أن تكون "أولوية عالمية تماثل المخاطر المتعلقة بالأوبئة والحروب النووية".

وفي مارس/آذار الماضي، دعا عديد من خبراء التكنولوجيا حول العالم، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، إلى التوقف ستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي إلى التوصل إلى تقنيات ذكاء صناعي أقوى من ChatGPT.

وأعربوا عن مخاوفهم مما يمكن أن تمثلّه هذه التكنولوجيا من "مخاطر كبيرة على البشرية".

وكان ماسك شارك في تأسيس شركة OpenAI قبل أن يترك مجلس إدارتها عام 2018.

ولا يتوقف مبتكر برنامج ChatGPT سام ألتمان عن إبداء مخاوفه من إمكانية إلحاق الذكاء الصناعي "أضراراً جسيمة بالعالم"، عبر تزوير نتائج انتخابات، أو استبدال مئات آلاف الوظائف وإحداث تغيير جذري في سوق العمل.

وقدّم بيان الخبراء اقتراحاً بإنشاء هيئة دولية لمراقبة أنشطة الذكاء الصناعي والحد من مخاطرها، تماثل الوكالة الدولية للطاقة النووية في دورها تجاه الأسلحة النووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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