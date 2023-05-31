سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. اتهامات بمحاولة إخفاء المشردين عن أعين السياح خلال أولمبياد 2024
استنكر فريدريك ماثيو، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية، خطة بلاده لإخفاء المشردين من العاصمة باريس وضواحيها عن أعين السياح خلال الألعاب الأوليمبية 2024. وأعرب ماتيو عن استيائه جراء خطوة الحكومة قائلاً: "اللا مبالاة بكرامة الإنسان وراء هذه العملية".
فرنسا.. اتهامات بمحاولة إخفاء المشردين عن أعين السياح خلال أولمبياد 2024
أشار النائب الفرنسي فريدريك ماثيو إلى أنه فرنسا لم تتخذ أي خطوات لتقديم الدعم الاجتماعي للمشردين المعنيين. / صورة: Reuters
31 مايو 2023

استنكر فريدريك ماثيو، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب فرنسا الأبيّة، خطة بلاده لإخفاء المشردين من العاصمة باريس وضواحيها عن أعين السياح خلال الألعاب الأوليمبية 2024.

وأشار ماثيو إلى أن فرنسا لم تتخذ أي خطوات لتقديم الدعم الاجتماعي للمشردين المعنيين.

وخلال كلمته في جلسة للجمعية الوطنية، قال ماثيو أنه علِم أنه سيُنشأ مركز إيواء في مدينة بروز شمالي فرنسا، وأن الحكومة ستنقل المشردين من منطقة "إيل دي فرانس" في باريس لمدة 3 أسابيع من أجل الاختباء من السياح لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

كما أكّد النائب الفرنسي أن المجموعة الأولى من المشردين ستأتي إلى هذا المركز في يونيو/حزيران أو سبتمبر/أيلول، مشيراً إلى أن بلدية بروز "شعرت بالرعب إزاء هذه العملية".

وأعرب ماتيو عن استيائه جراء خطوة الحكومة قائلاً: "اللا مبالاة بكرامة الإنسان وراء هذه العملية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us