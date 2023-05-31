استنكر فريدريك ماثيو، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب فرنسا الأبيّة، خطة بلاده لإخفاء المشردين من العاصمة باريس وضواحيها عن أعين السياح خلال الألعاب الأوليمبية 2024.

وأشار ماثيو إلى أن فرنسا لم تتخذ أي خطوات لتقديم الدعم الاجتماعي للمشردين المعنيين.

وخلال كلمته في جلسة للجمعية الوطنية، قال ماثيو أنه علِم أنه سيُنشأ مركز إيواء في مدينة بروز شمالي فرنسا، وأن الحكومة ستنقل المشردين من منطقة "إيل دي فرانس" في باريس لمدة 3 أسابيع من أجل الاختباء من السياح لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

كما أكّد النائب الفرنسي أن المجموعة الأولى من المشردين ستأتي إلى هذا المركز في يونيو/حزيران أو سبتمبر/أيلول، مشيراً إلى أن بلدية بروز "شعرت بالرعب إزاء هذه العملية".

وأعرب ماتيو عن استيائه جراء خطوة الحكومة قائلاً: "اللا مبالاة بكرامة الإنسان وراء هذه العملية".