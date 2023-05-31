سياسة
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يهدّد الأمن المائي ونظام البيئة.. تحذيرات من تغيرات متسارعة بالغلاف الجليدي
وافقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على قرار يجعل دراسة التعديلات في الغلاف الجليدي، "إحدى أولوياتها الرئيسية". وأوضحت الوكالة أن هذا القرار اتُّخذ بسبب الآثار المتزايدة لتقلص الجليد البحري، وذوبان الأنهار الجليدية، والمخاطر المرتبطة بالماء.
يهدّد الأمن المائي ونظام البيئة.. تحذيرات من تغيرات متسارعة بالغلاف الجليدي
الأمم المتحدة تدعو إلى تنسيق دولي عاجل للتصدي لتبعات تغيُّر المناخ من ناحية تقلُّص الجليد البحري وذوبان الأنهر الجليدية / صورة: Reuters
31 مايو 2023

دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى تنسيق دولي عاجل للتصدي لتبعات تغيُّر المناخ على صعيد تقلُّص الجليد البحري، وذوبان الأنهر الجليدية، والتغيرات السريعة والدائمة أحياناً في الغلاف الجليدي.

وبإجماع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تجتمع حالياً في جنيف، وافقت المنظمة على قرار يجعل دراسة التعديلات في الغلاف الجليدي، وهو السطح الذي تكون فيه المياه في حالة جليدية، "إحدى أولوياتها الرئيسية"، وفق ما أعلنته الناطقة باسم الوكالة الأممية كلير نوليس للصحافيين.

وأوضحت أن هذا القرار اتُّخذ "في ضوء الآثار المتزايدة لتقلُّص الجليد البحري، وذوبان الأنهار الجليدية، والغطاء الجليدي، والتربة الصقيعية والثلوج على ارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر المرتبطة بالماء والأمن المائي والاقتصادات والنظم البيئية".

ويجتمع أبرز خبراء الأرصاد الجوية في العالم منذ 22 مايو/أيار، وحتى الثاني من يونيو/حزيران، في المدينة السويسرية لانتخاب الأمين العامّ الجديد للمنظمة ومناقشة عديد من الموضوعات، بما في ذلك آثار الاحترار المناخي على الغلاف الجليدي، والذي يشمل الجليد البحري والأنهار الجليدية والجليد القطبي.

ويدعو القرار المعتمَد إلى تنسيق أفضل لعمليات الرصد والتوقعات الجوية، فضلاً عن تبادل البيانات والبحوث. ومن جانبها ستكثّف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنشطتها بشأن هذا الموضوع.

وأشار الأمين العامّ للمنظمة فين بيتيري تالاس في بيان، إلى أن "مسألة الغلاف الجليدي ليست فقط موضوعاً ساخناً للمنطقة القطبية الشمالية والقارة القطبية الجنوبية، بل هي أيضاً مشكلة عالمية".

وخلال المناقشات أعرب مندوبون من جميع أنحاء العالم، من الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي إلى إفريقيا، ومن روسيا إلى كندا، عن قلقهم إزاء التغيرات السريعة، والدائمة في بعض الحالات، في الغلاف الجليدي، كما أشارت نوليس.

وأضافت نوليس: "نحن بحاجة إلى مزيد من المراقبة لرصد حجم التغيير وسرعته، ونحن بحاجة حقاً إلى التفكير بجدّية في إدارة الموارد المائية".

وأشارت كمثال إلى أن أكثر من مليار شخص يعتمدون على المياه التي تأتي من ذوبان الجليد والأنهار الجليدية، وأضافت: "عندما تختفي الأنهار الجليدية، فكّروا في ما سيحدث لأمن إمدادات المياه لهؤلاء الناس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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