سياسة
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وزير المالية: اقتصاد تركيا يحقّق ثاني أكبر نمو أوروبياً خلال ربع 2023 الأول
حقّق الاقتصاد التركي نموّاً بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق هيئة الإحصاء التركية.
وزير المالية: اقتصاد تركيا يحقّق ثاني أكبر نمو أوروبياً خلال ربع 2023 الأول
الاقتصاد التركي ينمو 4% خلال الربع الأول من 2023 / صورة: Shutterstock
31 مايو 2023

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، أن بلاده حققت ثاني أكبر نمو خلال الربع الأول من العام الجاري، بين دول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في تغريدات نشرها الأربعاء، تعليقاً على بيانات هيئة الإحصاء التركية حول إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد تركيا، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023.

وذكرت هيئة الإحصاء أن الاقتصاد التركي حقّق خلال الربع الأول من 2023 نمواً بنسبة 4% بالقيمة الحقيقية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال نباتي: "استطاع بلدنا أن يصبح ثاني أكثر بلد نمواً على أساس سنوي في الربع الأول من العام، بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أُعلنَت بياناتها".

وأكّد الوزير أن الحكومة التركية حافظت على عجلة الاستثمارات والإنتاج والتوظيف رغم كارثة الزلزال، والظروف العالمية الصعبة، لافتاً إلى أن العمالة ازدادت بنحو 1.6 مليون شخص في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع معدَّل البطالة إلى خانة الآحاد بنسبة 9.9%.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع الحادي عشر على التوالي.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة 3.74%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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