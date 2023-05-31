أعلنت الجبهة الشعبية الفلسطينية (القيادة العامة) الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقعها في منطقة البقاع بلبنان، فيما نفت إسرائيل رسمياً صلتها بالهجوم.

وأفادت الجبهة في بيان بـ"مقتل 5 من عناصرها وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع 7 للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجر الأربعاء".

وأضافت أن "العدوان الذي استهدف عناصرنا جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده".

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) فصيل فلسطيني قومي يساري، انشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويرأسه أحمد جبريل الذي يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرّاً لقيادته، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وللجبهة نفوذ في المخيمات الفلسطينية، بخاصة اليرموك في سوريا وبرج البراجنة في لبنان.

من جانبها نفت إسرائيل رسمياً أي علاقة لها بهذا الهجوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان مقتضب: "تنفي إسرائيل ضلوعها في الهجوم على الحدود اللبنانية-السورية".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات اللبنانية حول الأمر.